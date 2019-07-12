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Молдавский спортсмен Андриан Мардаре завоевал золотую медаль в метании копья на Всемирной летней универсиаде-2019

Успехи сборной Молдовы на Всемирной универсиаде: в копилке еще одно золото

© Photo: Facebook / Federația Moldovenească a Sportului Studențesc
Спорт
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Четвертую награду в медальный зачет молдавской сборной принес легкоатлет Андриан Мардаре.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Молдавский спортсмен Андриан Мардаре воевал золотую медаль в метании копья на Всемирной летней универсиаде, которая проходит с 3 по 14 июля в итальянском Неаполе.

В финальном этапе наш соотечественник бросил снаряд на 82,4 метра, обойдя таким образом литовского атлета Эдиса Матусевичуса (Edis Matusevicius) и китайского спортсмена Кьюн Ма (Qun Ma) с результатами в 80,07 и 79,62 метра, соответственно.

"Рад, что мне удалось завоевать золотую медаль. В 2017 году на Всемирной универсиаде я оказался в шаге от пьедестала, заняв IV место. Спасибо наставнику Валерию Лунгу, который тренирует меня более 10 лет. Вместе мы сформировали для Молдовы сильную команду с большими амбициями в будущем", - сказал Мардаре.

Таким образом, Мардаре принес четвертую медаль в копилку молдавской сборной на Всемирной летней универсиаде-2019. Ранее "золото" завоевал молдавский дзюдоист Денис Виеру в весе до 66 килограммов.

"Это впервые для нашей страны, когда два наших спортсмена расположились на первых строчках на Всемирной универсиаде", - отметили в Молдавской федерации студенческого спорта.

Еще один наш дзюдоист Дорин Гоцоноагэ занял третье место в категории до 81 килограмма. Также как тхэквондистка Анна Кюкиту в весе до 67 килограммов.

Молдавский дзюдоист Денис Виеру
© Photo: Facebook / Federația Moldovenească a Sportului Studențesc
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Молдавская пловчиха Татьяна Салкуцан остановилась в шаге от медали, заняв четвертое место на дистанции 200 метров на спине. Еще одна наша спортсменка Татьяна Кишкэ заняла шестое место в финальном заплыве.

Дзюдоист Юрий Мокану (в весе до 90 килограммов) расположился на пятом месте, также как и Кристина Бланару в весовой категории до 52 килограммов.

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Близка к пьедесталу оказалась и Димитриана Сурду, которая заняла пятую строчку в метании ядра (17,25 метра). А молдавская команда по стрельбе из лука расположилась IX месте.

Молдавский дзюдоист Дорин Гоцоноагэ
© Photo: Facebook / Federația Moldovenească a Sportului Studențesc
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В состав молдавской команды на Универсиаду вошли 22 спортсмена. Это стрелки из лука Дан Олару, Олег Лакутко, Милена Гацко, дзюдоисты Денис Виеру, Дорин Гоцоноагэ, Виктор Стерпу, Юрие Мокану, Кристина Бланару, тхэквондисты Степан и Вадим Димитровы, Татьяна Цымбаларь, Анна Кюкиту, легкоатлеты Андриан Мардаре, Димитриана Сурду, Максим Раилян, Ульяна Бушилэ, Диана Подоляну, Кристиан Ешану, а также пловцы Татьяна Салкуцан, Татьяна Кишка, Дан Симинел и Анастасия Мощенская.

В этом году Всемирная универсиада проходит в 30-й раз. В ней принимают участие порядка 8 тысяч спортсменов из более чем 150 стран.

Республика Молдова в качестве суверенного и независимого государства впервые участвовала во Всемирной универсиаде в 1995 году. Всего на этих соревнованиях наши спортсмены завоевали 22 медали: 3 золотые, 4 серебряные и 15 бронзовых.

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Теги:
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