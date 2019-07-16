Шериф не преодолел первую ступеньку квалификации в Лигу чемпионов

После домашнего поражения со счетом 0-3 поездка в Грузию представлялась невозможной экспедицией за "золотым руном".

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Начало матча, казалось бы, сделало мечту достижимой реальностью. К 11-минуте счет был уже 3-0 в пользу чемпиона Молдовы. Голы забили Лятифи, Пальчич и Тамбе.

Равновесие восстановилось.

Вопрос был в том, что сумеет забить следующий гол. Это удалось хозяевам поля, на 59-й минуте (Ролович).

Возможности изменить цифры на табло были у обеих команд, но счет остался неизменным.

По сумме двух матчей в следующий этап проходит Сабуртало (Тбилиси). Европейская эпопея-2019 для Шерифа закончилась.

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