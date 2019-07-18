Правительство утвердило размер премий лучшим спортсменам Молдовы

Всего премии получат 12 представителей молдавского спорта, попавшие в первую пятерку на Европейских играх, а также их тренеры и массажисты.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Правительство на заседании в четверг утвердило размер премий для спортсменов, вошедших в топ-5 на Европейских играх, которые состоялись в период с 21 по 30 июня в Минске.

Члены национальной сборной завоевали на этих соревнованиях пять медалей. В активе команды одно серебро и четыре бронзы. В общем зачете это позволило Молдове занять 36-е место из 50 участвовавших в турнире сборных. Всего награды завоевывали спортсмены 43 стран.

Уже в стартовые дни отличились самбисты, которые принесли в копилку команды три медали. Это серебро Сабины Артемчук и две бронзы – Дениса Такий и Паулины Ешану. Еще две бронзы – на счету борца греко-римского стиля Виктора Чобану и представительницы женской борьбы Анастасии Никиты.

Утвержденная правительством инициатива предполагает денежное поощрение молдавских спортсменов, попавших в первую пятерку.

Так, за золотую медаль премия равна 220 тысячам леев (почти 12,1 тысячи долларов по курсу Нацбанка), за серебро - 160 тысяч леев (8,8 тысячи долларов), за бронзу - 120 тысяч леев (6,6 тысячи долларов), за четвертое место - 50 тысяч леев (2,75 тысячи долларов), за пятую строчку - 30 тысяч леев (1,65 тысячи долларов).

Всего премии получат 12 представителей Молдовы, попавшие в пятерку на Европейских играх.

В тексте законопроекта уточняется, что для тренеров сумма денежного вознаграждения "равна сумме премии спортсмена, а в случае подготовки спортсмена несколькими тренерами общая сумма их премии не должна превышать сумму премии спортсмена".

Врачи и массажисты получат по 10% от премии спортсмена. Если их было несколько, то общая сумма поделена на всех.

Проект о премиях спортсменам, тренерам, а также врачам и массажистам добившихся высоких результатов участников вторых Европейских игр из Молдовы появился еще в начале лета, однако из-за политической ситуации тогда он не был утвержден.

© Sputnik / Moldova РЕЗУЛЬТАТ МОЛДОВЫ НА ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ

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