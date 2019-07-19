СМИ: Гацкан может стать игроком "Крыльев Советов

В самарской команде, которая после первого тура РПЛ возглавила турнирную таблицу, обыграв "ЦСКА", может стать два молдавских игрока.

КИШИЕВ, 19 июл – Sputnik. Молдавский полузащитник Александр Гацкан, который покинет ФК "Ростов" после матча со "Спартаком", подпишет контракт с самарскими "Крыльями Советов", сообщает российская пресса.

В среду "Ростов" и Гацкан объявили о том, что футболист покинет команду.

"Дорогие болельщики! Знаю, что мой уход огорчил многих из вас. Но прежде всего мне хотелось бы поблагодарить каждого из вас за все годы, проведенные в составе "Ростова". Вы были рядом во время побед и поражений, я чувствовал поддержку, и она очень помогала. Но жизнь не стоит на месте, я все еще профессиональный футболист и хочу продолжить карьеру, получая достаточное количество игрового времени на поле", - заявил Гацкан.

Он пояснил, что после беседы с руководством клуба было найдено понимание по данному вопросу.

"Я благодарен руководству за понимание и поддержку. В моей карьере наступает новый этап, а сейчас я говорю всем вам спасибо и до свидания", - добавил Гацкан.

Свой прощальный матч капитан ростовчан проведет 20 июля против московского "Спартака".

Полузащитник представляет ростовчан с 2008 года. В составе желто-синих Гацкан провел 314 матчей, забил 24 гола.

Летом прошлого года руководство клуба и болельщики признали нашего земляка легендой и символом "Ростова".

В 2015 году Гацкана признали лучшим футболистом года в Молдове. Осенью 2018-го он завершил карьеру в национальной сборной, сосредоточившись на выступлениях за клуб.

Ранее контракт с "Крыльями Советов" подписал атакующий полузащитник сборной Молдовы Раду Гынсарь.

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