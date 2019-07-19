Сборная Молдовы по пляжному футболу стартует в отборе на чемпионат мира

Читайте в обзоре Sputnik, когда будет выступать молдавская команда, и как она сможет пробиться на мировое первенство по пляжному футболу.

КИШИЕВ, 19 июл – Sputnik. Сборная Молдовы по пляжному футболу в пятницу проведет свой первый матч на групповой стадии отборочного турнира на чемпионат мира 2019.

Игры европейской квалификации пройдут в Москве с 18 по 27 июля.

Молдавская команда попала в группу "В", где ее соперниками стали сборные Португалии, Франции и Норвегии. Стартовый поединок отечественным пляжникам предстоит провести с португальцами. Встреча начнется в 18.45.

Вторая встреча групповой стадии – против французов (20 июля, 13.30), а заключительный матч первого группового этапа против норвежцев у молдавской сборной запланирован на 22 июля (начало в 14.45).

В борьбу за пять путевок на чемпионат мира, который пройдет осенью в Парагвае, всего вступают 19 команд, среди них двукратный чемпион планеты сборная России.

Правила отбора

В этом году в европейской квалификации будет опробована новая формула. Квалификация будет состоять из четырех стадий: двух групповых этапов и двух раундов плей-офф.

В начале турнира команды разделены на пять групп, каждая по разу сыграет с каждой. Во второй раунд пройдут 16 сборных, то есть все те, кто займет первые, вторые и третьи места в группах, а также лучшая команда из тех, кто в квартетах стал последним.

По итогам первого группового этапа команды разделят на четыре корзины в соответствии с занятыми местами и мировым рейтингом. Победители квартетов, а также три лучших вторых места составят корзины 1 и 2. При этом разделение по этим двум корзинам произойдет именно по рейтингу. Оставшиеся вторые места, все третьи и лучшее четвертое попадут в корзины 3 и 4. Именно мировой рейтинг определит, в какую четверку попадет сборная.

Далее представители первой корзины сыграют в 1/8 финала с командами из четвертой корзины, еще четыре пары составят сборные из второй и третьей корзин. По итогам матчей в квалификации останется восемь команд, которые снова поделят на два квартета. Во втором групповом этапе сборные проведут по матчу с друг другом, после чего опять стартует стадия плей-офф: первое место сыграет с первым, второе со вторым и т.д. Так как путевки на чемпионат мира получают пять команд, принципиальный характер будет носить лишь противостояние сборных, занявших третьи места в группах.

Расписание матчей

Группа А

19 июля: Венгрия — Эстония (14.45) и Россия — Германия (20.30).

20 июля: Германия — Венгрия (14.45) и Эстония — Россия (20.00).

21 июля: Германия — Эстония (12.45) и Россия — Венгрия (16.45).

Группа B

19 июля: Франция — Норвегия (13.30) и Молдова — Португалия (18.45).

20 июля: Франция — Молдова (13.30) и Португалия — Норвегия (18.45).

22 июля: Норвегия — Молдова (14.45) и Португалия — Франция (20.00).

Группа С

19 июля: Польша — Чехия (12.15) и Казахстан — Италия (17.30).

20 июля: Польша — Казахстан (12.15) и Италия — Чехия (17.30).

22 июля: Чехия — Казахстан (13.30) и Италия — Польша (18.45).

Группа D

19 июля: Испания — Латвия (16.15)

21 июля: Испания — Азербайджан (15.30)

22 июля: Латвия — Азербайджан (12.15)

Группа Е

20 июля: Беларусь — Турция (11.00) и Литва — Швейцария (16.15).

21 июля: Беларусь — Литва (10.15) и Швейцария — Турция (14.15).

22 июля: Турция — Литва (11.00) и Швейцария — Беларусь (16.15).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK