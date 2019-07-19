Сборная Молдовы по пляжному футболу стартует в отборе на чемпионат мира

КИШИЕВ, 19 июл – Sputnik. Сборная Молдовы по пляжному футболу в пятницу проведет свой первый матч на групповой стадии отборочного турнира на чемпионат мира 2019.
Игры европейской квалификации пройдут в Москве с 18 по 27 июля.
Молдавская команда попала в группу "В", где ее соперниками стали сборные Португалии, Франции и Норвегии. Стартовый поединок отечественным пляжникам предстоит провести с португальцами. Встреча начнется в 18.45.
Вторая встреча групповой стадии – против французов (20 июля, 13.30), а заключительный матч первого группового этапа против норвежцев у молдавской сборной запланирован на 22 июля (начало в 14.45).
В борьбу за пять путевок на чемпионат мира, который пройдет осенью в Парагвае, всего вступают 19 команд, среди них двукратный чемпион планеты сборная России.
Правила отбора
В этом году в европейской квалификации будет опробована новая формула. Квалификация будет состоять из четырех стадий: двух групповых этапов и двух раундов плей-офф.
В начале турнира команды разделены на пять групп, каждая по разу сыграет с каждой. Во второй раунд пройдут 16 сборных, то есть все те, кто займет первые, вторые и третьи места в группах, а также лучшая команда из тех, кто в квартетах стал последним.
По итогам первого группового этапа команды разделят на четыре корзины в соответствии с занятыми местами и мировым рейтингом. Победители квартетов, а также три лучших вторых места составят корзины 1 и 2. При этом разделение по этим двум корзинам произойдет именно по рейтингу. Оставшиеся вторые места, все третьи и лучшее четвертое попадут в корзины 3 и 4. Именно мировой рейтинг определит, в какую четверку попадет сборная.
Далее представители первой корзины сыграют в 1/8 финала с командами из четвертой корзины, еще четыре пары составят сборные из второй и третьей корзин. По итогам матчей в квалификации останется восемь команд, которые снова поделят на два квартета. Во втором групповом этапе сборные проведут по матчу с друг другом, после чего опять стартует стадия плей-офф: первое место сыграет с первым, второе со вторым и т.д. Так как путевки на чемпионат мира получают пять команд, принципиальный характер будет носить лишь противостояние сборных, занявших третьи места в группах.
Расписание матчей
Группа А
19 июля: Венгрия — Эстония (14.45) и Россия — Германия (20.30).
20 июля: Германия — Венгрия (14.45) и Эстония — Россия (20.00).
21 июля: Германия — Эстония (12.45) и Россия — Венгрия (16.45).
Группа B
19 июля: Франция — Норвегия (13.30) и Молдова — Португалия (18.45).
20 июля: Франция — Молдова (13.30) и Португалия — Норвегия (18.45).
22 июля: Норвегия — Молдова (14.45) и Португалия — Франция (20.00).
Группа С
19 июля: Польша — Чехия (12.15) и Казахстан — Италия (17.30).
20 июля: Польша — Казахстан (12.15) и Италия — Чехия (17.30).
22 июля: Чехия — Казахстан (13.30) и Италия — Польша (18.45).
Группа D
19 июля: Испания — Латвия (16.15)
21 июля: Испания — Азербайджан (15.30)
22 июля: Латвия — Азербайджан (12.15)
Группа Е
20 июля: Беларусь — Турция (11.00) и Литва — Швейцария (16.15).
21 июля: Беларусь — Литва (10.15) и Швейцария — Турция (14.15).
22 июля: Турция — Литва (11.00) и Швейцария — Беларусь (16.15).
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