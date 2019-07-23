Первая медаль в Баку и попадание в список лучших сборных

Молдавские спортсмены отправились в столицу Азейрбайджана с целью завоевать как можно больше наград.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Сборная Молдовы поднялась на 13 строчку в медальном зачете благодаря бронзе, которую завоевала представительница женской борьбы Михаела Самоил (вес до 49 килограммов) на Европейском юношеском Олимпийском фестивале, проходящем с 21 по 27 июля в Баку.

В схватке за награду отечественная спортсменка была сильнее спортсменки из Польши Натальи Вальчак.

В шаге от медали остановился борец греко-римского стиля из Молдовы Андрей Витан (вес до 48 килограммов). В противостоянии за третью ступень пьедестала почета он проиграл немецкому спортсмену Ноа Энгиху.

Кто может принести Молдове медали

Уже во вторник молдавская бегунья Яна Гараева квалифицировалась в финал на дистанции 400 метров с барьерами, показав результат 1:01.69.

Анна Карамануца в финал прыжков в длину попасть не смогла, показав в лучшей из попыток результат 5,31 метра.

Также не сумел преодолеть барьер предварительных заплывов Павел Аловацки, выступавший на дистанции 200 метров комплексным плаванием (2:16.64).

Кроме того, в среду в финал попробует квалифицироваться метательница молота Анна Коростылева. Предстоит выйти на дистанцию гонки с раздельным стартом велогонщикам Владимиру Безносюку и Лауренциу Буяну.

В финале за награды поборется толкательница ядра Нина Кэпэцынэ, а также постараются дотянуться до медалей борец греко-римского стиля Александр Хахловский и представительница женской борьбы Даниела Сырбу (оба в весе до 65 килограммов).

Почему пять медалей Европейских игр для Молдовы – успех, а не провал>>>

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль пройдет с 21 по 27 июля в Баку. Соревнования проводятся в десяти видах спорта. Разыгрывают 946 медалей – 300 золотых, 300 серебряных и 346 бронзовых.

Молдову на этом турнире представят 28 спортсменов. В общей сложности в фестивале принимают участие 3,9 тысячи спортсменов и представителей технического персонала из 48 европейских стран.

Что такое Европейский фестиваль

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это было первое олимпийское соревнование исключительно для юношей из европейских стран, возникшее на 19 лет ранее Юношеских Олимпийских игр и на 24 года ранее Европейских игр.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль - это комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из стран ассоциации Европейских олимпийских комитетов. Фестиваль проводится раз в два года. Существует летний и зимний фестивали, которые в отличие от Олимпийских игр проводятся в течение одного календарного года.

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