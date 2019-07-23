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Пляжный футбол. Отборочный турнир ЧМ-2019

Молдавские пляжники крупно уступили сборной России в квалификации к ЧМ

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Спорт
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Счет был обескураживающим для наших спортсменов.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Сборная Молдовы по пляжному футболу уступила в 1/8 финала команде России в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2019.

Поединок завершился со счетом 6:0.

Таким образом, национальная сборная не попала в число квалифицировавшихся на мундиаль.

На групповой стадии отечественные пляжники сначала проиграли сборной Португалии (3:13), затем уступили французам (2:6), а после выиграли у норвежцев (2:1), причем оба гола забил капитан и вратарь команды Алексей Капсамун.

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Публикация от FMF (@fmfmoldova)

Правила отбора

В этом году в европейской квалификации опробуют новую формулу. Квалификация состоит из четырех стадий: двух групповых этапов и двух раундов плей-офф.

В начале турнира команды разделены на пять групп, каждая по разу сыграла с оппонентами. Во второй раунд прошли 16 сборных, то есть все те, кто занял первые, вторые и третьи места в группах, а также лучшая команда из тех, кто в квартетах стал последним. 

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По итогам первого группового этапа команды разделили на четыре корзины в соответствии с занятыми местами и мировым рейтингом. Победители квартетов, а также три лучших вторых места составили корзины 1 и 2. При этом разделение по этим двум корзинам произошло именно по рейтингу. Оставшиеся вторые места, все третьи и лучшее четвертое попали в корзины 3 и 4. Именно мировой рейтинг определил, в какую четверку попадает сборная.

Далее представители первой корзины играют в 1/8 финала с командами из четвертой корзины, еще четыре пары составят сборные из второй и третьей корзин. По итогам матчей в квалификации остается восемь команд, которые снова поделят на два квартета.

Во втором групповом этапе сборные проведут по матчу с друг другом, после чего опять стартует стадия плей-офф: первое место сыграет с первым, второе со вторым и так далее. Так как путевки на чемпионат мира получают пять команд, принципиальный характер будет носить лишь противостояние сборных, занявших третьи места в группах.

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