Легкоатлетка Нина Кэпэцынэ завоевала серебро Олимпийского фестиваля в Баку

В активе молдавских спортсменов теперь три награды, две из которых завоевали борцы.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Молдавская толкательница ядра Нина Кэпэцынэ выиграла серебряную медаль Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, который проходит с 21 по 27 июля в Баку.

Финал в этом виде программы состоялся вечером во вторник. В пятой попытке молдавская спортсменка отправила снаряд на 17,16 метра. Золото завоевала турецкая легкоатлетка Пинар Акыол (17,88 метра), а бронзу - немка Сина Пруфер (16,84 метра).

До этого в копилке молдавской команды были всего две награды. 23 июля стал третьим молдавский борец-вольник Константин Кириллов (вес до 51 килограмма). Отечественный спортсмен в 1/8 финала был сильнее своего турецкого оппонента Эрая Шимшека (3:1), но в четвертьфинале уступил россиянину Рустаму Долаеву (0:4).

Затем в первой утешительной схватке Кириллов уверенно победил поляка Камила Барловски (3:0), а в поединке за бронзу был сильнее грузина Отара Мамулашвили (3:1).

Золото в этом виде досталось хозяину турнира азербайджанцу Канану Хейбатову, который в финале был сильнее россиянина Долаева (3:1). Еще одна бронза в активе украинца Ивана Терзи.

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Накануне на третью ступень пьедестала почета поднялась представительница женской борьбы Михаела Самоил (вес до 49 килограммов), победившая в поединке за бронзу спортсменку из Польши Наталью Вальчак.

В медальном зачете молдавская команда занимает 14 строчку. В тройке лидеров – Азербайджан, Россия и Италия.

Молдову на этом турнире представят 28 спортсменов. В общей сложности в фестивале принимают участие 3,9 тысячи спортсменов и представителей технического персонала из 48 европейских стран.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это было первое олимпийское соревнование исключительно для юношей из европейских стран, возникшее на 19 лет ранее Юношеских Олимпийских игр и на 24 года ранее Европейских игр.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль - это комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из стран ассоциации Европейских олимпийских комитетов. Фестиваль проводится раз в два года. Существует летний и зимний фестивали, которые в отличие от Олимпийских игр проводятся в течение одного календарного года.

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