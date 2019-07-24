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Спорт

Приднестровские спортсмены отличились на Чемпионате Молдовы по боксу

CC0 / Pixabay / IgorSuassuna
Спорт
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Призеров национального турнира ждет Чемпионат Европы, который состоится в начале осени в Софии.

ТИРАСПОЛЬ, 24 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. Золотые медали в нескольких весовых категориях достались воспитанникам боксерских школ из Приднестровья на прошедшем Чемпионате Молдове по боксу среди молодежи (17-18 лет). Призеры примут участие в Чемпионате Европы, который пройдет в столице Болгарии - Софии, со 2 по 12 сентября.

"Удачнее всего для приднестровских боксеров сложилась борьба в весовых категориях до 52 кг и до 64 кг, где тираспольчане Даниил Слепой и Владислав Гудзь завоевали золото в соответствующих категориях", - рассказали в службе по спорту Приднестровья.

Торжественный вечер, посвященный открытию турнира претендентов на титул чемпиона мира по шахматам
© Sputnik / Владимир Песня
Приднестровцы отличились на чемпионате Молдовы по шахматам

В своих финальных поединках Даниил по очкам, со счетом 5:0, победил Анатолия Коноплева из Бельц, а Владислав одолел Романа Варбана из Комрата. Еще одно золото в категории свыше 91 килограмма взял днестровский боксер Владислав Лычагин, одержав победу по решению судей после третьего раунда.

В весовой категории до 56 кг лучший результат показали тираспольчанин Артур Соловьев и рыбничанин Владислав Горбатюк, ставшие обладателями бронзовых наград. В полуфиналах Соловьев уступил по очкам 1:4 Лауренцию Иванову из Хынчешт, а Горбатюк "всухую" 0:5 проиграл Виталию Присакару из Бельц.

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Еще один воспитанник тираспольской специализированной школы борьбы и бокса, выступавший в этой же категории до 56 кг Валентин Куйжуклу, выбыл из борьбы на ранней стадии, проиграв по очкам 0:3 Кристиану Брику из Хынчешт.

Чемпионат собрал лучших молодых боксеров в своих весовых категориях со всех регионов Молдовы. От Приднестровья в нем приняли участие пять спортсменов.

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Теги:
призеры, бокс, чемпионат Молдовы, Приднестровье


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