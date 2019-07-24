Паулина Цуркан выиграла бронзу Европейского фестиваля в Баку

Первая награда у молдавских дзюдоистов и четвертая в общей копилке - отечественные спортсмены продолжают блистать в Баку.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Молдавская дзюдоиста Паулина Цуркан (вес до 40 килограммов) выиграла бронзовую медаль Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, который проходит с 21 по 27 июля в Баку.

В схватке за награду отечественная спортсменка с помощью иппона победила оппонентку из Польши Оливию Ониск.

До этого в копилке молдавской команды были всего три награды. Накануне серебро в толкании ядра завоевала Нина Кэпэцынэ. В пятой попытке молдавская спортсменка отправила снаряд на 17,16 метра.

Также 23 июля стал третьим молдавский борец-вольник Константин Кириллов (вес до 51 килограмма). В поединке за бронзу он был сильнее грузина Отара Мамулашвили (3:1).

А 22 июля на третью ступень пьедестала почета поднялась представительница женской борьбы Михаела Самоил (вес до 49 килограммов), победившая в поединке за бронзу спортсменку из Польши Наталью Вальчак.

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В медальном зачете молдавская команда занимает 20 строчку. В тройке лидеров – Азербайджан, Россия и Турция.

Молдову на этом турнире представят 28 спортсменов. В общей сложности в фестивале принимают участие 3,9 тысячи спортсменов и представителей технического персонала из 48 европейских стран.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это было первое олимпийское соревнование исключительно для юношей из европейских стран, возникшее на 19 лет ранее Юношеских Олимпийских игр и на 24 года ранее Европейских игр.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль - это комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из стран ассоциации Европейских олимпийских комитетов. Фестиваль проводится раз в два года. Существует летний и зимний фестивали, которые в отличие от Олимпийских игр проводятся в течение одного календарного года.

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