Молдавский фигурист проводит время с российской чемпионкой Медведевой

Коллеги по увлечению вместе едят и смеются над своими шутками – совместные снимки оба разместили в своих аккаунтах.

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Юный молдавский фигурист Лилиан Бынзарь опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором он весело проводит время в Канаде с именитой российской спортсменкой Евгенией Медведевой.

На первом снимке фигуристы сидят за столом и смеются, а на второй фотографии – расположились друг к другу гораздо ближе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lilian Binzari (@lilian_binzari) 24 Июл 2019 в 5:36 PDT

Кстати, в "сторис" Бынзарь сопроводил один из снимков стикером с сердцем. А Медведева использовала смайлик с солнцем.

Не так давно 19-летняя Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, перешла в команду к канадскому специалисту Брайану Орсеру, переехав на Североамериканский континент.

Что касается 15-летнего Бынзаря, то он числится членом Toronto Cricket Skating & Curling Club. По информации Международной федерации фигурного катания, его тренерами являются Эрнест Прыхитка и Карен Престон.

К сезону 2019-2020 короткую программу по мотивам молдавской сюиты танцев ансамбля "Жок" Бынзарю ставил известный канадский фигурист и хореограф Джеффри Баттл, а хореографом произвольной программы стал бывший узбекистанский фигурист Миша Ге.

Лучший результат Лилиана – восьмое место на юниорских соревнованиях в Загребе в 2018 году и девятое место на Европейском олимпийском фестивале в Сараево.

Медведева - двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в одиночном и командном турнире, двукратная чемпионка мира и Европы, медалист этих турниров.

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