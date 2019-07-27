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Молдавский дзюдоист Денис Виеру

Денис Виеру выиграл серебро этапа Гран-при в Загребе

© Sputnik / Rodion Proca
Спорт
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Отечетственный спортсмен продолжает пополнять свою копилку пьедесталов почета, завоеванных в 2019 году.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Молдавский дзюдоист Денис Виеру в весе до 66 килограмма завоевал серебряную медаль на этапе Гран-при в Загребе. Соревнования проходят с 26 по 28 июля.

В борьбу за награды в этой весовой категории вступили 49 спортсменов. Виеру уступил лишь в финале, где его оппонентом был испанец Альберто Гайтеро Мартин. 

Пока это единственная награда для молдавских дзюдоистов в Загребе.

В 2019 году Виеру уже поднимался на пьедестал почета. Он победил на этапах Гран-при в Анталье (5 апреля) и Баку (10 мая). Кроме того, отечественный дзюдоист принес стране золото Всемирной летней универсиады, которая прошла с 3 по 14 июля в итальянском Неаполе.

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