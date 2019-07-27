Прекрасная пятерка: эти девушки готовы отстоять честь молдавского флага в Токио

Легкая атлетика, стрельба из лука и плавание - в этих видах Молдова точно будет представлена на Олимпиаде в Токио. Читайте в обзоре Sputnik о пятерке представительниц прекрасного пола, которые уже завоевали личные квоты на Игры.

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. За год до старта Олимпийских игр в Токио, Молдова завоевала пять путевок на главный старт четырехлетия. Все – у представительниц прекрасного пола.

Национальный рекорд в марафоне

Первую квоту на Игры завоевала 30-летняя тираспольчанка Лилия Фиськович. Это произошло в конце апреля 2019 года после успешного выступления на Лондонском марафоне. Лилия финишировала на 14-й позиции, но сумела не просто выполнить квалификационный норматив, а установить новый рекорд Молдовы - 2:27.26.

vk.com/Лилия Фиськович Молдавская бегунья Лилия Фиськович

Фиськович – воспитанница тираспольской СДЮШОР-2, мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Мать троих детей.

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Для нее участие в ОИ станет уже вторым в карьере. В 2016 году в Рио-де-Жанейро Фиськович финишировала на 27 месте. К слову, тогда она пересекла финишную черту спустя 2:34.05, более чем на минуту побив свой личный на тот момент рекорд.

Лондонский марафон Лилия пробежала намного быстрее. Прогресс очевиден, что заставляет верить в более высокое итоговое место на Играх в Токио.

Кстати, Фиськович в 2019 году показывает хорошие результаты и в полумарафоне. При подготовке к главному для себя старту этого года в Лондоне, где она завоевала путевку на Олимпиаду, тираспольская спортсменка до этого выступила на полумарафоне в Турции, замкнув десятку.

В середине мая в Карловых Варах Фиськович победила в полумарафоне, а уже в июне одержала еще одну победу на старте в Чехии на такой же дистанции.

Вторая квота – в толкании ядра

Новость о второй спортсменке из Молдовы, квалифицировавшейся на Олимпиаду в Токио, пришла уже в июне. Димитриана Сурду победила на открытом чемпионате Румынии в толкании ядра, показав результат 18,62 метра. Именно в этой дисциплине она выполнила необходимый норматив.

photo: facebook.com/Surdu Dimitriana Молдавская легкоатлетка Димитриана Сурду

Хотя выступает легкоатлетка еще и в метании диска. Второе место на том же турнире, правда, не дало ей права выступить на Олимпиаде еще и в этом виде программы.

Сурду родилась 12 апреля 1994 года. Как и Фиськович, она принимала участие в Олимпиаде 2016. Тогда юной спортсменке в финал пройти не удалось. В лучшей из трех попыток Сурду послала снаряд на 15,25 метра, заняв итоговое 35 место и опередив всего одну конкурентку. Для автоматического попадания в финал ей необходимо было толкнуть ядро на 18,40 метра, что тогда превышало личный рекорд молдавской спортсменки.

Сейчас же лучшее достижение Сурду – 18,83 метра. Этот результат она показала 28 мая 2017 года в Тирасполе.

В этом сезоне у Сурду уже четыре призовых места в толкании ядра на турнирах в закрытых помещениях и три пьедестала почета на соревнованиях на открытых площадках.

Попасть в яблочко

Третью путевку на этой неделе завоевала лучница Александра Мырка, выступавшая на чемпионате мира в Хертогенбоше, где и выполнила квалификационный норматив для участия в Олимпиаде.

photo://vk.com/sanecika Молдавская лучница Александра Мырка

"Чемпионат мира в Нидерландах завершен на 7 месте. Завоевана квота на Олимпиаду в Токио. Я очень счастлива и наслаждаюсь этим чувством, когда делаю действительно хороший выстрел. Спасибо моей семье, друзьям, тренеру за поддержку и понимание, как это для меня важно", - написала Мырка на своей странице в соцсети Facebook.

Эти Игры станут вторыми для молдавской спортсменки.

Кстати, весной этого года молдавские лучники Александра Мырка и Дан Олару проводили тренировочный сбор в Японии.

Александра Мырка родилась 11 октября 1993 года в Кишиневе. Начала заниматься стрельбой из лука в 2008 году, а уже в следующем году дебютировала на международных соревнованиях. Тренируется на стадионе "Динамо" под руководством Ирины Чекановой. Помимо спортивной карьеры увлекается музыкой. В 2016 году выиграла в миксте с Даном Олару чемпионат Европы, который проходил в Ноттингеме. До этого Мырка принимала участие в юношеских Играх в Сингапуре.

Мастерство и опыт

На свою четвертую Олимпиаду в карьере отправится 31-летняя Залина Петривская (Маргиева). В конце июня она на внутреннем старте побила личный и национальный рекорд - 74,70 метра, а затем повторно выполнила квалификационный норматив, выиграв турнир в Киеве (72,84 метра).

"Открытый чемпионат города Киев. Повторное выполнение олимпийского норматива на Токио 2020. Спасибо огромное за отличный старт и отличную атмосферу", - написала легкоатлетка сразу по окончании соревнований.

Залина - станет одной из главных надежд молдавских любителей спорта на завоевание медали. Ведь в 2016 году на Играх в Рио она остановилась в шаге от пьедестала почета, став в итоге пятой.

© Sputnik / Константин Чалабов Залина Петривская

Залина Петривская родилась 5 февраля 1988 года в Северной Осетии, но затем ее семья переехала жить в Молдову, где она занялась легкой атлетикой. В августе 2006 года легкоатлетка стала четвертой на юниорском чемпионате мира в Пекине, где спустя 2 года выступила на своей первой Олимпиаде. На Играх в Лондоне Залина вышла в финал и несла флаг Молдовы на закрытии Игр. Становилась чемпионкой мира среди молодежи, четырежды завоевывала Кубок Европы, побеждала на летней Универсиаде. Также Залина служит в Пограничной полиции Молдовы.

Заплыть в финал

Тираспольская пловчиха Татьяна Салкуцан, которой всего 18 лет, продолжает прогрессировать на глазах и уже вошла в число полуфиналисток на дистанции 200 метров на спине на чемпионате мира по плаванию, который проходит с 12 по 28 июля в Корее.

В предварительных заплывах молдавская спортсменка преодолела дистанцию за 2:10.29, выполнив норматив "А" для попадания на свою первую взрослую Олимпиаду. Это новый личный рекорд Салкуцан.

В октябре 2018 года она выиграла золото юношеских Олимпийских игр в Буэнос Айресе.

Совсем недавно на Универсиаде в Неаполе Салкуцан остановилась в шаге от медали, став четвертой.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.

© Sputnik Олимпиада 2020: расписание

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