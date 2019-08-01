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Молдавский теннисист Раду Албот

Албот вышел в четвертьфинал турнира в Мексике

© Sputnik / Yana Zaharova
Спорт
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Молдавский теннисист не оставил своему сопернику ни единого шанса на успех.

КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот (41 место рейтинга АТР) вышел в четвертьфинал турнира из серии АТР, который проходит с 29 июля по 3 августа в городе Лос-Кабос (Мексика). 

Мастер-класс Раду Албота
© Sputnik / Miroslav Rotari
Интервью: Албот о матче с Федерером, развитии тенниса и талантах в Молдове

В ночь на четверг седьмой сеяный легко справился с японским спортсменом Даниэлем Таро (118 строчка рейтинга АТР). Поединок 1/8 финала продолжался всего 1 час 13 минут и завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу отечественного теннисиста.

В следующем раунде Албот встретится с австралийским оппонентом Танаси Коккинакисом (191 позиция в рейтинге АТР). До этого теннисисты ни разу друг с другом не играли.

В первом раунде, кстати, молдавский спортсмен обыграл серба Янко Типсаревича.

После попадания в четвертьфинал Албот заработал 22 тысячи 305 долларов и 45 баллов в зачет рейтинга АТР.

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Публикация от Radu Albot (@radu.albot11)

Соревнования в Мексике являются этапом подготовки лидера молдавского тенниса к заключительному в году турниру из серии Большого Шлема – US Open.

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Теги:
турнир, Раду Албот, спорт


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