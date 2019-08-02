10:25 02 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD17.83
  • RUB0.28
  • RON4.16
  • UAH0.70
Поиск
Игрок ФК Шериф. Архивное фото

Футбольный клуб "Шериф" идет дальше в Лиге Европы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
Получить короткую ссылку
Тема:
Будни молдавского футбола (97)
44 0 0

Домашняя ничья не помешала чемпиону Молдову пройти дальше по турнирной сетке Лиги Европы.

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Тираспольский "Шериф" пробился в третий квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей тиранскую "Партизани". 

Домашний поединок для молдавского клуба завершился ничейным результатом. Уже на 29-й минуте гости вышли вперед, а все - благодаря голу полузащитника Ясира Асани. Однако "Шериф" во втором тайме сумел сравнять счет. На 63-й минуте отличился защитник Усман Н'Диай – 1:1.

Первый матч завершился победой тираспольчан со счетом 1:0. Тогда гол на свой счет записал Тамбе.

Матч Сперанца - Нефтчи
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдавский футбол медленно умирает: падение не остановить?

В результате по сумме двух поединков дальше идет "Шериф".

Соперником чемпиона Молдовы в третьем отборочном круге Лиги Европы будет шведский "АИК". Первый матч пройдет 8 августа, а ответный запланирован на 15 августа.

Во второй по значимости клубный турнир Старого света тираспольчане попали из Лиги чемпионов, где уступили ФК "Сабуртало" (Тбилиси).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Будни молдавского футбола (97)

По теме

Ни шанса на гол: ФК "Шериф" одолел кубкового соперника с разгромным счетом
Шериф не преодолел первую ступеньку квалификации в Лигу чемпионов
В Лиге Европы "Шериф" начал с выездной победы
Теги:
Шериф


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лесные пожары бушуют по всему миру - фото
Когда будет открыта гранитная лестница в парке Валя Морилор
Когда будет открыта гранитная лестница в парке "Валя Морилор"
Если у вас украли, или вы потеряли паспорт за границей
Что делать, если за границей украли паспорт

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться