Футбольный клуб "Шериф" идет дальше в Лиге Европы

Домашняя ничья не помешала чемпиону Молдову пройти дальше по турнирной сетке Лиги Европы.

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Тираспольский "Шериф" пробился в третий квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей тиранскую "Партизани".

Домашний поединок для молдавского клуба завершился ничейным результатом. Уже на 29-й минуте гости вышли вперед, а все - благодаря голу полузащитника Ясира Асани. Однако "Шериф" во втором тайме сумел сравнять счет. На 63-й минуте отличился защитник Усман Н'Диай – 1:1.

Первый матч завершился победой тираспольчан со счетом 1:0. Тогда гол на свой счет записал Тамбе.

В результате по сумме двух поединков дальше идет "Шериф".

Соперником чемпиона Молдовы в третьем отборочном круге Лиги Европы будет шведский "АИК". Первый матч пройдет 8 августа, а ответный запланирован на 15 августа.

Во второй по значимости клубный турнир Старого света тираспольчане попали из Лиги чемпионов, где уступили ФК "Сабуртало" (Тбилиси).

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