Албот пробился в полуфинал турнира в Мексике

На мексиканском турнире молдавский спортсмен пока уступил всем своим оппонентам всего в одном сете.

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот (41 место рейтинга АТР) вышел в полуфинал турнира из серии АТР, который проходит с 29 июля по 3 августа в городе Лос-Кабос (Мексика).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Radu Albot (@radu.albot11) 1 Авг 2019 в 9:24 PDT

В ночь на пятницу отечественный спортсмен не оставил шансов австралийцу Танаси Коккинакису (191 позиция в рейтинге АТР). Поединок 1/4 финала продолжался всего 1 час 28 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу Албота.

В следующем раунде Албот встретится с американцем Тейлором Фритцем (28 место рейтинга АТР). До этого они друг с другом не играли.

В первом раунде молдавский спортсмен обыграл серба Янко Типсаревича, а в следующем круге был на голову сильнее японца Даниэля Таро.

После попадания в полуфинал Албот заработал 39 тысяч 250 долларов и 90 баллов в зачет рейтинга АТР.

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Соревнования в Мексике являются этапом подготовки лидера молдавского тенниса к заключительному в году турниру из серии Большого Шлема – US Open.

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