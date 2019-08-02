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Раду Албот

Албот пробился в полуфинал турнира в Мексике

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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На мексиканском турнире молдавский спортсмен пока уступил всем своим оппонентам всего в одном сете.

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот (41 место рейтинга АТР) вышел в полуфинал турнира из серии АТР, который проходит с 29 июля по 3 августа в городе Лос-Кабос (Мексика).

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Публикация от Radu Albot (@radu.albot11)

В ночь на пятницу отечественный спортсмен не оставил шансов австралийцу Танаси Коккинакису (191 позиция в рейтинге АТР). Поединок 1/4 финала продолжался всего 1 час 28 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу Албота. 

Мастер-класс Раду Албота
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В следующем раунде Албот встретится с американцем Тейлором Фритцем (28 место рейтинга АТР). До этого они друг с другом не играли.

В первом раунде молдавский спортсмен обыграл серба Янко Типсаревича, а в следующем круге был на голову сильнее японца Даниэля Таро.

После попадания в полуфинал Албот заработал 39 тысяч 250 долларов и 90 баллов в зачет рейтинга АТР.

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Соревнования в Мексике являются этапом подготовки лидера молдавского тенниса к заключительному в году турниру из серии Большого Шлема – US Open.

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Теги:
турнир, теннис, Раду Албот


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