Раду Албот не сумел выйти в финал турнира АТР в Лос-Кабосе

Молдавский спортсмен уступил американскому теннисисту в двух сетах.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Теннисист Раду Албот не сумел выйти в финал турнира АТР в мексиканском Лос-Кабосе.

Молдавский спортсмен проиграл в двух сетах со счетом 3:6 и 2:6 Тейлору Фрицу из США, который занимает 28 место в мировом рейтинге. Фриц встретится в финале с аргентинцем Диего Шварцманом.

​Раду Албот уже становился победителем турнира серии ATP. В феврале 2019 года он выиграл на состязаниях Delray Beach Open (США).

Теннисист из Молдовы занимает 41 место в мировом рейтинге.

В ночь на пятницу отечественный спортсмен прошел в полуфинал турнира АТР, выиграв у австралийца Танаси Коккинакиса (191 позиция в рейтинге АТР). Поединок 1/4 финала продолжался всего 1 час, 28 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу Албота.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK