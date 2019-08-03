Раду Албот не сумел выйти в финал турнира АТР в Лос-Кабосе

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Теннисист Раду Албот не сумел выйти в финал турнира АТР в мексиканском Лос-Кабосе.
Молдавский спортсмен проиграл в двух сетах со счетом 3:6 и 2:6 Тейлору Фрицу из США, который занимает 28 место в мировом рейтинге. Фриц встретится в финале с аргентинцем Диего Шварцманом.
Another week, another final for @Taylor_Fritz97! 👏— ATP Tour (@ATP_Tour) August 3, 2019
He cruises past Radu Albot 6-3, 6-2 in Los Cabos.
🎥: @TennisTV | #ATC2019 pic.twitter.com/WIRcnTNyTC
Раду Албот уже становился победителем турнира серии ATP. В феврале 2019 года он выиграл на состязаниях Delray Beach Open (США).
Теннисист из Молдовы занимает 41 место в мировом рейтинге.
В ночь на пятницу отечественный спортсмен прошел в полуфинал турнира АТР, выиграв у австралийца Танаси Коккинакиса (191 позиция в рейтинге АТР). Поединок 1/4 финала продолжался всего 1 час, 28 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу Албота.
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