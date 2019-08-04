Габриэль Лупашко выиграл серебро чемпионата мира по борьбе среди кадетов

В копилке молдавской команды появилась первая награда мирового первенства по борьбе.

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Молдавский борец греко-римского стиля Габриэль Лупашко (вес до 80 килограммов) выиграл серебро чемпионата мира среди кадетов, который проходит с 29 июля по 4 августа в Софии (Болгария).

Лупашко начал свой путь на турнире еще с квалификации, где победил индийского оппонента Рохита Рохита (8:0). В 1/8 молдавский борец победил грузина Беку Кобуладзе (5:0), в четвертьфинале выиграл у финского спортсмена Йонни Куннари Сарккинена (5:2), а в полуфинале одолел казаха Максата Саилау (6:0). И лишь в борьбе за титул чемпиона Лупашко уступил украинцу Никите Алексееву (3:12).

Награда Лупашко стала первой на этом турнире для молдавских борцов.

До этого в схватке за бронзу отечественный борец-вольник Ион Демьян (вес до 80 килограммов) проиграл украинцу Денису Сахалюку (4:10).

Еще один шанс на награду у Молдовы есть в греко-римской борьбе. В весе до 71 килограмма за третье место поборется Александрин Гуцу.

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