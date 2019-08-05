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Теннисные мячи, архивное фото

Установлен новый рекорд молдавского тенниса

© Flickr/ Alosh Bennett
Спорт
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С начала 2019 года Раду Албот продолжает постоянно подниматься в рейтинге лучших теннисистов-профессионалов.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Молдавский спортсмен Раду Албот установил историческое для отечественного тенниса достижение, поднявшись на 39 место в обновленном в понедельник рейтинге АТР.

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Это стало возможным благодаря выходу на прошлой неделе в полуфинал турнира в Лос-Кабосе (Мексика). 

Мастер-класс Раду Албота
© Sputnik / Miroslav Rotari
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До этого Албот трижды располагался на 40 позиции в классификации лучших теннисистов планеты – 25 мая 2019 года он впервые покорил эту вершину, а затем повторил результат 10 июня и 1 июля.

Кстати, 2019 год молдавский спортсмен начал на 98 месте рейтинга АТР.

В парном разряде Албот сейчас занимает 63 позицию.

В рамках подготовки к US Open на этой неделе лидер отечественного тенниса сыграет на Мастерсе в Монреале. В первом круге соперником Албота стал француз Жиль Симон (34 строчка рейтинга АТР). Спортсмены дважды встречались до этого, и оба раза побеждал Симон – в 2014 году на US Open (6:3, 6:4, 6:2), а в 2018 году на турнире в Меце (6:3, 6:1). Поединок запланирован на 6 августа.

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