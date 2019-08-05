Сборная Молдовы. Перезагрузка: возродить футбол и начать подъем

Новый подход к формированию команды, компьютерные разработки, требования к футболистам – как Семен Альтман начнет возвращать молдавскому футболу былую славу, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik, Яна Захарова. Новым главным тренером национальной сборной Молдовы по футболу с приставкой и.о. назначен известный советский и украинский специалист Семен Альтман, перед которым поставили задачу, если не возродить молдавский футбол, то, как минимум, создать для этого все условия. Причем, сделать это надо в кратчайшие сроки, несмотря на то, что команда подошла уже практически к экватору отборочного цикла к чемпионату Европы 2020 года, где выступала крайне неудачно.

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Слабые результаты сборной, которой удалось в четырех встречах группы "Н" добиться лишь трех очков, одержав минимальную победу дома над Андоррой (1:0) и разгромно уступив в трех остальных поединках (1:4 с Францией, 0:4 с Турцией и 0:2 с Албанией), стали причиной того, что исполком Молдавской федерации футбола (МФФ) 19 июля принял решение разорвать контракт с Александром Спиридоном.

Новый специалист – новые задачи

"Исполком МФФ решил наделить с 1 августа полномочиями главного тренера национальной сборной Молдовы по футболу Семена Альтмана. Задача – реформирование национальной команды, формирование боеспособного коллектива, который достоин представлять страну", - заявил на пресс-конференции глава МФФ Леонид Олейниченко.

По его словам, нужно добиться того, чтобы перед этой сборной федерация "могла ставить конкретные задачи в последующих квалификационных международных турнирах".

"Мы не забываем и о текущем отборе. Считаем, что удовлетворительной будет оценка выступления сборной, если команда добудет в последующих матчах этого года не менее шести очков. Все мы знаем господина Альтмана, как опытного тренера и хорошего специалиста", - добавил президент федерации.

После четырех туров молдавская сборная в квалификации Евро-2020 занимает пятую строчку с тремя баллами, опережая лишь Андорру, проигравшую все четыре встречи.

Сейчас, учитывая сложившуюся ситуацию, перед молдавской сборной поставили задачу – занять четвертое место в группе "Н", то есть попытаться обойти команды Андорры и Албании.

"Мы прекрасно отдаем себе отчет, какое место мы занимаем по рейтингу среди всей нашей шестерки, поэтому нужно добавить баллы в копилку рейтинга. 6 очков – задача эта решаемая. Мы приложим максимум усилий на ее реализацию", - сказал, в свою очередь, Альтман.

© Facebook / Federația Moldovenească de Fotbal И.о. главного тренера сборной Молдовы по футболу Семен Альтман

Опытный специалист, знакомый с молдавским футболом

Альтман – человек с большим багажом знаний. Эта фигура – очевидно, своеобразный спасательный круг для отечественного футбола. Причем, специалист знаком с ним не понаслышке. Еще в советское время, в 1973 и 1975 годах Альтман, будучи игроком, выступал в составе тираспольской "Звезды". А уже в бытность тренера он пришел в кишиневский "Зимбру", где проработал с 1996 по 1999 годы. За этот непродолжительный период столичная команда дважды выиграла чемпионат Молдовы (1997/98, 1998/99) и дважды стала обладателем кубка страны (1996/97, 1997/98).

А еще Альтман ассистировал Анатолию Бышовцу в олимпийской сборной Южной Кореи по футболу (1994 – 1996) и был помощником Олега Блохина в сборной Украины (в нулевые годы XXI века). Кстати, украинская команда тогда впервые отобралась на чемпионат мира, а корейская сборная на том фундаменте, который заложили Бышовец и Альтман, впоследствии сумела в 2002 году выиграть бронзу чемпионата мира и стать чемпионом Азии.

Возможно, именно опыт и стал тем фактом, сыгравшим основную роль в приглашении Альтмана на должность директора национальных сборных Молдовы по футболу. На этот пост МФФ его назначила 8 апреля 2019 года.

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А спустя всего три с половиной месяца Альтмана назначили врио главного тренера основной сборной страны.

"Меня назначили исполнять обязанности главного тренера до конца отборочного цикла… Потом будут решаться все остальные вопросы, связанные с моей работой, приглашать ли кого-то еще. Должность директора национальных сборных я не оставляю", - заявил Альтман.

Непростое решение

Несмотря на приставку и.о. сам специалист не воспринимает свое назначение главным тренером, как временное.

"Не рассматриваю свою работу как временную. В данной ситуации я откликнулся на предложение руководства федерации, чтобы успешно закончить это отборочный цикл. Поставленная задача – сформировать предпосылки для создания боеспособного, дружного коллектива, который в дальнейшем сможет конкурировать с лучшими командами Европы", - пояснил специалист.

При этом он признался, что принять решение о совмещении двух важных должностей была крайне непросто.

"Я понимаю, какая лежит ответственность, учитывая ситуацию. Но я возглавляю директорат национальных сборных. Моя задача – выстроить институт национальных сборных со всеми вытекающими отсюда структурами, чтобы это дало спортивный результат. А в должности главного тренера мне удастся всю эту пирамиду выстроить в таком виде, в котором она должна существовать", - сказал Альтман.

Он пояснил, что по принципу, о котором он говорит, работают многие ведущие команды Европы.

Первое новшество

В понедельник, 5 августа, впервые состоялось заседание тренера национальной сборной и тренеров клубов Национальной дивизии. Это, как пояснил глава МФФ, общее консультационное заседание.

"Надеемся, что такие встречи будут проводиться постоянно перед каждым сбором национальной команды. Это поможет главному тренеру составить картину состояния игроков и оценить возможности их выступления в сборной", - сказал Олейниченко.

У Альтмана уже есть идеи, которые хотелось бы воплотить в жизнь, исходя из современных принципов ведения игры в футболе.

"Есть наметки по комплектованию состава. Для этого мы общались с клубными тренерами. Внимательно слежу за чемпионатами других стран, где играют наши футболисты. Какие-то изменения будут, но глобальных, чтобы разрушить до основания, не произойдет", - пояснил тренер.

Сейчас Альтман внимательно следит за внутренним чемпионатом Молдовы. После совещания с тренерами клубов было принято решение провести трехдневный сбор с игроками Национальной дивизии. Его запланировали на 19-21 августа.

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"Мы отберем всех игроков, которые выступают во внутреннем чемпионате, проведем игру с молодежной сборной страны. Проведем индивидуальные собеседования и тогда я смогу конкретно сказать о кандидатах, которых мы вызовем на предстоящие матчи с Исландией и Турцией", - пояснил наставник.

Революции не будет

Новый тренерский штаб детально изучает проведенные молдавской сборной игры.

"Атаковать и обороняться нужно всех командой – это первостепенная задача. Поэтому какие-то кадровые изменения произойдут по подбору игроков, которые смогут решать поставленные задачи, которые будут обладать функциональными возможностями для их реализации", - сказал Альтман.

При этом, специалист отметил, что "уже есть отобранный контингент футболистов, способных решать поставленные задачи".

"На них мы постараемся ориентироваться, но не исключена возможность, что появятся новые имена. Но они должны соответствовать критериям игрока национальной сборной", - пояснил Альтман.

Он также обратил внимание на то, что существуют определенные принципы построения коллектива, которых он будет придерживаться в своей работе.

"Один из главных принципов – дисциплина игровая, бытовая. Мы будем принимать футболистов такими, какие они есть, мы не собираемся их ломать. Но все они должны работать на общее дело, а дисциплина имеет решающее действие в построении коллектива", - добавил наставник национальной сборной.

Разработчик компьютерной модели

Альтман после пятидесяти увлекся компьютерами. Еще в молодости он интересовался кибернетикой, в одиночку разрабатывал факторные модели и системы взаимодействия, старался все систематизировать. А позднее он встретился в Донецке с программистом Валерием Трутневым (сейчас работает в сборной Украины). Вместе они создали программные комплексы по проектированию тренировочного процесса. Другая разработка Семена Иосифовича, еще со времен сотрудничества с Бышовцем – аналитическая программа разбора и "просчета" игр. Этот опыт Альтман собирается применять в молдавской сборной.

Но не только компьютерное моделирование является преимуществом Альтмана-тренера. Он никогда не скрывал и своего сотрудничества с ведущими специалистами-астрофизиками – для определения циклических состояний, психологических особенностей футболистов как своей команды, так и соперника. Психологией футболистов Альтман намерен серьезно заниматься и в нашей национальной команде.

"Действительно мы будем прибегать к помощи психологов для определения состояния игроков. Я в своей практике это уже использовал", - заявил специалист.

План работы с игроками

В целом, Альтман уже разработал программу подготовки молдавской команды на ближайшее время. Там, по его словам, предусмотрены все мероприятия, направленные на психологическое и мотивационное воздействие.

"Это крупицы в общий задел. В основном, решение всех вопросов на поле – сами футболисты. Чтобы они могли решать задачи, они должны стать личностями. Моя первостепенная задача – убедить каждого из них, что они могут быть личностями. Только личности способны добиться хороших результатов. Может, головокружительного успеха сразу не будет, но появится задел, который в дальнейшем поможет принести пользу", - пояснил тренер.

Однако делать долгосрочные прогнозы Альтман пока не спешит, главное, он считает, начать успешно.

"Если мы сможем создать ту обстановку, в которой захочется жить и работать, то мы сможем достичь результата. Если же нет, тогда будет сложно. На все нужно время, но времени нет. Все, что возможно, учитывая мой опыт и знания, я постараюсь вложить. Четко отдаю себе отчет, что человека судят по поступкам, а тренера и футболистов – по результату", - заявил специалист.

Коллективная работа

Помогать работать со сборной будет тренер заслуженный тренер Молдовы Александр Скрипник - бессменный помощник Альтмана на протяжении долгих лет. Тренером вратарей стал его сын Геннадий.

"Это оба тренера с высшей лицензией. Сотрудничать буду с аналитиком Валерием Трутневым, с которым мы создали компьютерную программу, которой пользуемся не только мы, но и ведущие тренеры других стран", - сказал Альтман.

Помощь оказывать будут и другие молдавские тренеры, которых планируют периодически привлекать к работе в ходе учебно-тренировочных сборов.

"Сейчас мы занимаемся изучением соперников. Исландцы – очень сильная команда. Они в хорошем стиле обыграли турецкую сборную. Это сильный соперник. Я с ними сталкивался, изучая перед ЧЕ. Поэтому стоит вопрос - кто из кандидатов в сборную сможет конкурировать с этими командами? Надо за короткий промежуток времени выработать свое направление, за счет чего играть, и убедить ребят, что именно это может принести результат", - подчеркнул Альтман, говоря о предстоящих встречах в отборочном цикле ЕВРО-2020.

А еще в планах МФФ - создать специальную команду тренеров, которая будет заниматься отбором и привлечением игроков в сборные различных возрастов. В том числе речь идет об уроженцах Молдовы, которые живут в других странах. Для этого федерация будет связываться с диппредставительствами и футбольными ассоциациями этих государств.

До конца отборочного турнира к чемпионату Европы молдавской команде предстоит провести шесть матчей. Первый из них – выездной – пройдет уже 7 сентября в Исландии.

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