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Игрок ФК Шериф

Определено, кто может стать соперником "Шерифа" в плей-офф Лиги Европы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Для попадания в плей-офф молдавскому чемпиону предстоит преодолеть оппонента из Швеции.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Румынский "CFR Клуж" или шотландский "Селтик" станет соперником тираспольского "Шерифа" в плей-офф Лиги Европы, если молдавская команда пройдет шведский "АИК". Об этом стало известно в понедельник по итогам жеребьевки, прошедшей в Ньоне.

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Ранее "Шериф" пробился в третий квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей тиранскую "Партизани" (2:1).

Первый матч против "АИКа" пройдет в Тирасполе 8 августа, а ответный запланирован на 15 августа.

Игры стадии плей-офф состоятся 22 и 29 августа.

Во второй по значимости клубный турнир Старого света тираспольчане попали из Лиги чемпионов, где уступили ФК "Сабуртало" (Тбилиси).

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