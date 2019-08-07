Албот впервые вышел во второй круг Мастерса в Монреале

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот (39 место в рейтинге АТР) вышел во второй круг турнира из серии Мастерс, который проходит в Монреале с 5 по 11 августа.

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В своем стартовом поединке отечественный спортсмен победил француза Жиля Симона (34 строчка рейтинга АТР), которому до этого дважды уступал на различных соревнованиях. На этот раз у соперника Албота не было шансов на успех. Поединок продолжался час 36 минут и завершился победой в двух партиях – 6:4, 6:2.

Во втором раунде молдавский теннисист сыграет с аргентинцем Гуидо Пельей (24 строчка рейтинга АТР). До этого они ни разу друг с другом не встречались.

В парном разряде Албот и россиянин Карен Хачанов уступили в упорном противостоянии финско-австралийскому дуэту Генри Континен/Джон Пирс – 7:6 (7:3), 2:6, 13:15.

За выход во второй раунд Албот заработал 36 тысяч 830 долларов и 45 баллов в зачет рейтинга АТР.

Мастерс в Монреале входит в число турниров, где молдавский теннисист готовится к выступлению на US Open. На прошлой неделе Албот вышел в полуфинал соревнований в Мексике.

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