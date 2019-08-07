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Финал кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Сфынтул Георге

В Приднестровье проходит грандиозный футбольный турнир

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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По словам организаторов, каждый из участников соревнования получит свой приз.

ТИРАСПОЛЬ, 7  авг – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье в спортивном комплексе "Шериф" открылся футбольный турнир "AUGUST CUP – SHERIFF 2019". Организаторы говорят, что таких масштабных соревнований в футболе еще не проводилось.

"Первыми в борьбу вступили юноши 2004-2005 года рождения, которые определяют лучших в своей категории. Все результаты турнира будут на сайте клуба "Шериф" в конце игрового дня", - рассказали в пресс-службе ФК "Шериф".

Игрок ФК Шериф. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Футбольный клуб "Шериф" идет дальше в Лиге Европы

В соревнованиях принимают участие команды из четырех стран, 13 городов, 10 Академий Футбола, 15 спортивных клубов для юниоров. Всего за призы будут бороться 140 команд, за которые играют 2140 детей, чей возраст от 7 до 15 лет.

Все команды-победители получат Кубки, дипломы и медали. А команде-победителю, набравшей больше всего очков, подарят 15 комплектов игровой формы. Отдельно также будут отмечены лучшие вратари, игроки и бомбардиры.

Организаторы уверяют, ни один игрок турнира не останется без приза.

Каждый получит памятный подарок и сладости.

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Теги:
турнир, футбол, ФК "Шериф", ФК "Шериф", Приднестровье


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