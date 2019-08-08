Перерывы из-за дождя: Албот уступил во втором круге Мастерса в Монреале

Погодные условия внесли свои коррективы в сетку соревнований, Алботу и Пелье пришлось несколько раз выходить на корт, чтобы выявить победителя.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот (39 место в рейтинге АТР) уступил аргентинцу Гуидо Пелье (24 строчка рейтинга АТР) во втором круге турнира из серии Мастерс, который проходит в Монреале с 5 по 11 августа.

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Поединок начался в среду вечером, а завершился лишь в ночь на четверг из-за того, что встречу несколько раз останавливали из-за дождя. Само противостояние было очень упорным и длилось 2 часа 23 минуты. Первый сет выиграл аргентинец, а вторая партия осталась за Алботом. В итоге судьбу встречи решил тайбрейк в третьем сете, где молдавский спортсмен уступил – 3:6, 6:2, 6:7 (2:7). Пелья в третьем раунде выйдет на корт против испанца Рафаэля Надаля.

В своем стартовом поединке отечественный спортсмен победил француза Жиля Симона (34 строчка рейтинга АТР), которому до этого дважды уступал на различных соревнованиях – 6:4, 6:2.

В парном разряде Албот и россиянин Карен Хачанов проиграли в упорном противостоянии финско-австралийскому дуэту Генри Континен/Джон Пирс – 7:6 (7:3), 2:6, 13:15.

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За выход во второй раунд Албот заработал 36 тысяч 830 долларов и 45 баллов в зачет рейтинга АТР.

Мастерс в Монреале входит в число турниров, где молдавский теннисист готовится к выступлению на US Open. На прошлой неделе Албот вышел в полуфинал соревнований в Мексике.

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