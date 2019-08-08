Журавский празднует юбилей: что больше всего порадовало его в день рождения

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Глава Национального олимпийского комитета Николай Журавский 8 августа отмечает свое 55-летие. День рождения он справляет на отдыхе с семьей, но корреспонденты радиостудии Sputnik связались с юбиляром, чтобы поздравить его в прямом эфире. В беседе президент НОК рассказал, что больше всего порадовало его в этот день.

"Сюрприз – это внук и близкие, которые с утра обняли меня. Это самое большое счастье. И ваше поздравление тоже очень приятно… Задача НОК – продвигать здоровый образ жизни. Спасибо Sputnik за сотрудничество. На всех программах и проектах НОК вы присутствуете. Это важно для всего олимпийского движения", - признался Журавский.

Рассказал прославленный спортсмен и о том, какое путешествие считает главным в жизни.

"Очевидно, что лучшая поездка в жизни, это Сеул, где я стал олимпийским чемпионом. Но в жизни уже было столько, что хотелось бы отметить что-то недавнее, связанное с семьей, совместные поездки. Уже есть внук, которому три года. Он нас постоянно впечатляет", - радостно поделился Журавский.

При этом он отметил, что самый сложный момент спортивной карьеры, без сомнения, - это путь к олимпийской высоте.

"Тогда был Советский Союз, огромная конкуренция. Мы, представители Молдовы, не всегда были самыми ожидаемыми, но нам все удалось. Это был путь, который действительно сложно описать и повторить. Но ни о чем не жалею, потому что все это было очень интересным. И моя личная оценка стала выше после того, как прошел по этой дороге", - заключил юбиляр.

Чем известен Николай Журавский

Николай Журавский – выдающийся спортсмен (каноист), многократный чемпион СССР, многократный чемпион Молдовы, двукратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр, восьмикратный чемпион мира, лучший молдавский спортсмен ХХ века, президент Национального олимпийского комитета Республики Молдова с 2001 года.

Николай Журавский родился 8 августа 1964 года в селе Киркаешты Каушанского района в семье Марии и Афанасия Журавских. Его отец умер, когда Николаю был всего три года, а мать осталась единственной поддержкой трех детей (у Николая есть две сестры).

С детства полюбил спорт, участвовал во всех соревнованиях; первые были еще в начальной школе, вроде веселых стартов.

Когда Журавский был в седьмом классе (1978), вместе с матерью пришел поступать в республиканскую школу-интернат спортивного профиля, хотел стать футболистом, но там не было мест. Сначала занимался борьбой, затем легкой атлетикой, но не добился больших результатов. Учительница Екатерина Ляхова и тренер Вера Остапенко посоветовали его матери отдать Николая на занятия греблей, чтобы он попробовал свои силы в этом виде спорта.

Год за годом он стремился стать ценным членом команды, участвовал в самых важных соревнованиях, самоотверженно стремясь к достижению самых сложных целей.

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В результате Журавский стал членом сборной СССР, что было очень сложно, и постоянно сохранял свое место в команде. Этому способствовали хорошие достижения в период с 1985 по 1992 год. Уже в 1988-м в возрасте 24 лет он стал двукратным олимпийским чемпионом по гребле на каноэ.

С 1992 по 1995 год выступал за сборную Румынии, а с 1996 года – за национальную сборную Республики Молдова.

С 2001 года Журавский - президент Национального олимпийского комитета Молдовы.

Завоевал за свою спортивную карьеру более 200 медалей, в том числе две золотые олимпийские медали, одну – серебряную, восемь золотых медалей мировых чемпионатов и т.д.

Журавский женат. Его супругу зовут Лучия. У них трое детей: Николета, Виктор и Марк. Есть внук Нику.

В июне 2016 года Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало соглашение об информационном сотрудничестве с Национальным олимпийским комитетом Республики Молдова. Так, стороны обязались развивать информационное сотрудничество для популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта, договорились о совместной работе в ходе освещения важнейших событий в спортивной и смежных сферах, о проведении совместных мероприятий, а также о реализации мер, способствующих укреплению существующих дружеских связей между Россией и Молдовой.

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