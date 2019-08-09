"Шериф" проиграл шведскому "АИКу" на своем поле

Играли дома, но уступили гостям: автогол и реализованное пенальти - итоги игры тираспольского "Шерифа" и шведского "АИКа".

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. "Шериф" уступил шведскому "АИКу" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 1:2. Поединок прошел в четверг вечером на домашней площадке тираспольского футбольного клуба.

Счет на 12 минуте игры открыл защитник "Шерифа" Андрей Лукич, который отправил мяч в свои же ворота. Спустя всего пару минут шведы укрепили лидерство - гол забил нападающий Колбейнн Сигторссон. В начале второго тайма полузащитнику "Шерифа" Юрию Кендышу удалось реализовать пенальти. Таким образом, итог матча оказался 2:1 в пользу гостей.

Ответный поединок между командами состоится 15 августа.

Во второй по значимости клубный турнир Старого света тираспольчане попали из Лиги чемпионов, где уступили ФК "Сабуртало" (Тбилиси).

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