Опыт и молодость: молдавские легкоатлеты борются за повышение в классе

Первая пятерка команд по итогам континентального первенства сможет выступать в более высокой лиге.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Молдавская команда попытается добиться повышения в классе на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Скопье (Македония) 10-11 августа.

Отечественные спортсмены выступают лишь в третьей лиге. Согласно регламенту соревнований, первые пять сборных поднимутся в следующем году во вторую лигу.

Вместе с молдавскими легкоатлетами пять путевок разыгрывают представители Спортивной ассоциации малых государств Европы, спортсмены из Албании, Андорры, Армении, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Исландии, Косово, Северной Македонии, Черногории, Сербии.

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В состав сборной вошли Александру Затик (100 и 200 метров), Диана Подоляну (100 и 200 метров), Андрей Штурмилов (400 метров), Татьяна Контребуц (400 метров), Адриан Иордан (800 и 1500 метров), Екатерина Чернат (800 метров), Ион Сюрис (1500 метров), Максим Раиляну (3000 и 5000 метров), Лилия Фиськович (3000 и 5000 метров), Николай Горбушко (стипль-чез), Андрея Ставилэ (стипль-чез), Юлия Довганич (100 метров с барьерами), Александр Крушельницкий (110 метров с барьерами), Денис Черней (400 метров с барьерами), Яна Гараева (400 метров с барьерами), Олег Григорица (прыжок в высоту), Еуджения Амброч (прыжок в высоту), Станислав Абрамов (прыжок с шестом), Анастасия Рошка (прыжок с шестом), Вадим Доскалов (прыжок в длину, тройной прыжок), Наталья Здесенко (прыжок в длину), Юлиана Дабижа (тройной прыжок), Сергей Маргиев (толкание ядра и метание молота), Димитриана Сурду (толкание ядра), Штефан Мура (метание диска), Александра Емильянова (метание диска), Залина Петривская (метание молота), Денис Пикус (метание копья), Валерия Лунгу (метание копья).

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