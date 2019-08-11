Итоги первого дня выступлений легкоатлетов на командном ЧЕ: в шаге от тройки

До призовой тройки отечественным спортсменам пока не хватает нескольких очков.

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Сборная Молдовы после первого соревновательного дня находится на четвертой строчке на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Скопье (Македония) 10-11 августа.

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После 21 вида программы в активе молдавской команды 202,5 балла. В первой тройке - Сербия (230 очков), Исландия (222 балла), а также Босния и Герцеговина (206 очков).

Лучшими в молдавской команде в первый день были Сергей Маргиев, который выиграл соревнования в метании молота (73,54 метра), и Юлиана Дабижа, победившая в тройном прыжке (12,90 метра).

Яна Гараева стала второй на дистанции 400 метров с барьерами (1:04,35), а Лилия Фиськович завершила на этой же строчке дистанцию в 3000 метров (9:26,77).

Вадим Доскалов стал третьим в прыжке в длину, установив личный рекорд - 7,12 метра. Максим Раиляну пришел третьим к финишу забега на 5000 метров (15:02,07). Димитриана Сурду стала третьей в метании диска (50,77 метра). А еще третью строчку заняли молдавские бегуны-мужчины в эстафете 4х100 метров (42,16 секунды).

Кто сможет подняться выше

Отечественные спортсмены выступают лишь в третьей лиге. Согласно регламенту соревнований, первые пять сборных поднимутся в следующем году во вторую лигу.

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Вместе с молдавскими легкоатлетами пять путевок разыгрывают представители Спортивной ассоциации малых государств Европы, спортсмены из Албании, Андорры, Армении, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Исландии, Косово, Северной Македонии, Черногории, Сербии.

В состав сборной вошли Александру Затик (100 и 200 метров), Диана Подоляну (100 и 200 метров), Андрей Штурмилов (400 метров), Татьяна Контребуц (400 метров), Адриан Иордан (800 и 1500 метров), Екатерина Чернат (800 метров), Ион Сюрис (1500 метров), Максим Раиляну (3000 и 5000 метров), Лилия Фиськович (3000 и 5000 метров), Николай Горбушко (стипль-чез), Андрея Ставилэ (стипль-чез), Юлия Довганич (100 метров с барьерами), Александр Крушельницкий (110 метров с барьерами), Денис Черней (400 метров с барьерами), Яна Гараева (400 метров с барьерами), Олег Григорица (прыжок в высоту), Еуджения Амброч (прыжок в высоту), Станислав Абрамов (прыжок с шестом), Анастасия Рошка (прыжок с шестом), Вадим Доскалов (прыжок в длину, тройной прыжок), Наталья Здесенко (прыжок в длину), Юлиана Дабижа (тройной прыжок), Сергей Маргиев (толкание ядра и метание молота), Димитриана Сурду (толкание ядра), Штефан Мура (метание диска), Александра Емильянова (метание диска), Залина Петривская (метание молота), Денис Пикус (метание копья), Валерия Лунгу (метание копья).

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