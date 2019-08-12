Молдова оказалась в шаге от тройки на командном ЧЕ по легкой атлетике

Шестнадцать призовых мест не дали молдавской команде попасть на общий пьедестал почета.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Сборная Молдовы заняла четвертое место в третьей лиге на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходил в Скопье (Македония) 10-11 августа.

В активе наших легкоатлетов – 377 баллов. Первое место заняла сборная Исландии (430 очков), которая на следующем чемпионате сможет выступить уже во второй лиге. Серебро досталось сборной Сербии (427 баллов), а на третьем месте команда Боснии и Герцеговины (385 очков).

Молдавские легкоатлеты не были представлены лишь в двух видах программы из 40 – бег на 200 метров у женщин и женская эстафета 4 x 400 метров.

В итоге в копилке отечественных спортсменов пять первых мест - Сергей Маргиев, который выиграл соревнования в метании молота (73,54 метра); Юлиана Дабижа, победившая в тройном прыжке (12,90 метра); Залина Петривская, выигравшая соревнования в метании молота (71,85 метра); Димитриана Сурду, ставшая победительницей в толкании ядра (16,46 метра), а также Николай Горбушко, выигравший забег на 3000 метров с барьерами, показав свой лучший результат сезона (8:58,84).

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Еще четырежды молдавские легкоатлеты занимали вторые места: Яна Гараева в беге на 400 метров с барьерами (1:04,35), Лилия Фиськович в беге на 3000 метров (9:26,77) и на 5000 метров (16:13,24 – личный рекорд), Штефан Мура в метании диска (51,99 метра).

А трижды представителям Молдовы покорялась третья строчка: Вадим Доскалов установил личные рекорды в прыжке в длину (7,12 метра) и в тройном прыжке (15,46 метра), Максим Раиляну в беге на 5000 метров (15:02,07), Димитриана Сурду в метании диска (50,77 метра), Александр Крушельницкий в беге на 110 метров с барьерами (14,64 секунды),

А еще третью строчку заняли молдавские бегуны-мужчины в эстафете 4 х 100 метров (42,16 секунды) и 4 х 400 метров (3:17,04).

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