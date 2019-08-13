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Молдавский теннисист Раду Албот

Албот впервые вышел во второй круг турнира в Цинциннати

© Sputnik / Yana Zaharova
Спорт
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Отечественный спортсмен выбил на старте турнира 14-го сеяного - у соперника Албота не было шансов на успех.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот (39 место в рейтинге АТР) вышел во второй круг турнира из серии Мастерс, который проходит в Цинциннати с 11 по 18 августа. В своем стартовом поединке отечественный спортсмен победил хорвата Марина Чилича (18 строчка рейтинга АТР), которому до этого однажды уступил (на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро).

Молдавский теннисист Раду Албот
© Sputnik / Miroslav Rotari
Албот впервые вышел во второй круг Мастерса в Монреале

На этот раз у соперника Албота не было шансов на успех. Поединок продолжался час 55 минут и завершился победой в двух партиях – 6:4, 7:6 (8:6).

За выход во второй раунд Албот заработал 39 тысяч 120 долларов и 45 баллов в зачет рейтинга АТР.

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Мастерс в Цинцинатти входит в число турниров, где молдавский теннисист готовится к выступлению на US Open. На позапрошлой неделе Албот вышел в полуфинал соревнований в Мексике, а затем на Мастерсе в Монреале в упорной борьбе проиграл во втором круге.

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