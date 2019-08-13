Кризис или масштабное кадровое обновление: "Зимбру" покинули 19 футболистов

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. По итогам первой части сезона футбольный клуб "Зимбру" расторг контракт с 19 футболистами.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По соглашению сторон клуб покинули спортсмены, выступавшие за команды "Зимбру" и "Зимбру-2", в том числе: Андрей Кожокарь (32 года, полузащитник), 133 матча, 9 голов за "Зимбру"; Олег Андроник (31 год, форвард), 113 матчей, 35 голов; Дмитрий Телегин (27 лет, защитник), 49 матчей; Александру Белевский (24 года, защитник), 29 матчей; Павел Секриер (28 лет, полузащитник), 26 матчей, 1 гол; Ион Донцу (19 лет, нападающий), 16 матчей, 1 гол; Стив Джэнсон Танга (20 лет, нападающий), 7 матчей; Михаил Тышкул (22 года, защитник), 6 матчей; Даниэль Гуштюк (22 года, защитник), 6 матчей; Овидиу Попович (19 лет, вратарь), 2 матча.

Кроме того, контракты были расторгнуты со следующими игроками команды "Зимбру-2": Ион Ангелуцэ, Лучиан Ангел, Ион Гындуряну, Александру Дубнюк, Габриэл Митителу, Каталин Бачу, Владислав Ботезат, Олег Крецуу и Виктор Лисник.

В понедельник, 12 августа, "Зимбру" одолел ниспоренскую "Сперанцу" со счетом 2:1. Однако эта победа оказалась всего лишь второй с начала чемпионата.

В настоящий момент "Зимбру" занимает предпоследнее место в таблице чемпионата с 9 очками после ниспоренской "Сперанцы", у которой в активе 19 очков.

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