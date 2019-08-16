Две медали в один день: девушки-борцы из Молдовы поднимаются на подиум ЧМ

В общекомандной копилке молдавских спортсменов теперь три награды юниорского первенства.

КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Представительница женской борьбы из Молдовы Анастасия Никита (вес до 59 килограммов) выиграла серебряную медаль юниорского чемпионата мира, который проходит с 12 по 18 августа в Таллине (Эстония).

На пути к борьбе за чемпионство отечественная спортсменка победила представительницу Китая Жуомалагу Жуомалагу (10:0), соперницу из Индии Аншу Аншу (10:0) и украинку Катерину Зеленых (3:0). В борьбе за золото Никита уступила японке Сае Нанжо (1:12).

Еще одну награду в этот же соревновательный день стране принесла Мария Леорда (вес до 50 килограммов). Сначала она победила соперницу из Узбекистана Ясмину Иммаеву (10:4), затем проиграла россиянке Дарье Хвостовой (0:10), но через утешительные схватки она квалифицировалась в матч за бронзу, оказавшись сильнее финки Тару Маркетты Вайнионпаеае (12:8). В борьбе за медаль Леорда победила белоруску Дарью Варакину (4:2).

До этого у нашей страны была всего одна награда на этих соревнованиях. Борец-вольник Василе Диакон (вес до 70 килограммов) выиграл серебро.

В пятницу за третье место будет сражаться Ирина Рынгач (вес до 62 килограммов). Ее соперницей станет победительница поединка между канадкой Анной Паулой Годинез Гонсалез и борцом из Азербайджана Жалой Алиевой.

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