"Шериф" завершил свою еврокубковую кампанию 2019 года

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Тираспольский "Шериф" уступил шведскому "АИКу" по сумме двух матчей в третьем квалификационном раунде Лиги Европы и покинул турнир.
Противостояние в Швеции завершилось ничьей 1:1. Хозяева открыли счет на 61-й минуте благодаря усилиям Бауи. Тираспольчане отыгрались на 86-й минуте после гола хорватского полузащитника Габриеля Бобана. Однако этот результат не позволил "Шерифу" выйти в плей-офф, так как в первой встрече молдавский клуб на своем поле уступил сопернику со счетом 1:2.
Во второй по значимости клубный турнир Старого света тираспольчане попали из Лиги чемпионов, где уступили ФК "Сабуртало" (Тбилиси). Во втором квалификационном раунде чемпион Молдовы прошел тиранскую "Партизани".
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