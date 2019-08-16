10:26 16 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.50
  • RUB0.26
  • RON4.13
  • UAH0.69
Поиск
Футболист тираспольского Шерифа

"Шериф" завершил свою еврокубковую кампанию 2019 года

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
Получить короткую ссылку
54 0 0

В сезоне 2019-2020 ни одна молдавская команда не будет играть осенью в еврокубках.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Тираспольский "Шериф" уступил шведскому "АИКу" по сумме двух матчей в третьем квалификационном раунде Лиги Европы и покинул турнир. 

Матч Сперанца - Нефтчи
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдавский футбол медленно умирает: падение не остановить?

Противостояние в Швеции завершилось ничьей 1:1. Хозяева открыли счет на 61-й минуте благодаря усилиям Бауи. Тираспольчане отыгрались на 86-й минуте после гола хорватского полузащитника Габриеля Бобана. Однако этот результат не позволил "Шерифу" выйти в плей-офф, так как в первой встрече молдавский клуб на своем поле уступил сопернику со счетом 1:2.

Во второй по значимости клубный турнир Старого света тираспольчане попали из Лиги чемпионов, где уступили ФК "Сабуртало" (Тбилиси). Во втором квалификационном раунде чемпион Молдовы прошел тиранскую "Партизани".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Финал Кубка Молдовы-2019: и, все-таки, "Шериф"
"Шериф" стал в десятый раз обладателем Кубка Молдовы по футболу - фото
Шериф не преодолел первую ступеньку квалификации в Лигу чемпионов


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез - фото
Обнаженная душа женщины: картины Марифат Давлатовой
Обнаженная душа женщины: картины Марифат Давлатовой
Успенский пост 2019
Успенский пост - 2019: календарь питания по дням

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться