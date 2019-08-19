Молдавские борцы выиграли четыре медали юниорского чемпионата мира

В копилке отечественных борцов, выступавших в Таллине, две серебряные и две бронзовые награды.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Борец греко-римского стиля из Молдовы Валентин Петик (вес до 67 килограммов) стал обладателем бронзовой медали юниорского чемпионата мира, который проходил с 12 по 18 августа в Таллине (Эстония).

Чтобы добраться до награды, отечественному спортсмену пришлось пройти длинный путь. В 1/16 финала он победил борца из Казахстана Алихана Кокенова (6:3), затем был сильнее немца Самуэля Бельшайдта (4:1), а в четвертьфинале уступил армянину Шанту Хачатряну (3:8). Затем Петику пришлось бороться за медаль через утешительную схватку, где он не оставил шансов спортсмену из Туниса Ламжеду Маафи (8:0). В поединке за награду молдавский борец одержал верх над турком Абдулом Саметом Басаром (3:1).

Таким образом, в общей копилке всей команды четыре награды.

Представительница женской борьбы из Молдовы Анастасия Никита (вес до 59 килограммов) выиграла серебро. Отечественная спортсменка победила представительницу Китая Жуомалагу Жуомалагу (10:0), соперницу из Индии Аншу Аншу (10:0) и украинку Катерину Зеленых (3:0). В борьбе за золото Никита уступила японке Сае Нанжо (1:12).

Еще одну награду в тот же соревновательный день стране принесла Мария Леорда (вес до 50 килограммов). Сначала она победила соперницу из Узбекистана Ясмину Иммаеву (10:4), затем проиграла россиянке Дарье Хвостовой (0:10), но через утешительные схватки она квалифицировалась в матч за бронзу, оказавшись сильнее финки Тару Маркетты Вайнионпаеае (12:8). В борьбе за медаль Леорда победила белоруску Дарью Варакину (4:2).

До этого борец-вольник Василе Диакон (вес до 70 килограммов) выиграл серебро.

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