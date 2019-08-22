Даниел Катарага получит бронзу ЧЕ по борьбе после дисквалификации соперника

До решения Международной федерации борьбы у Молдовы была всего одна медаль континентального первенства в Каспийске.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Молдавский борец греко-римского стиля Даниел Катарага получит бронзовую медаль чемпионата Европы, который проходил c 30 апреля по 6 мая 2018 года в Каспийске. Такое решение приняла Международная федерация борьбы.

Как сообщили в четверг в национальной профильной федерации, грузин Юрие Ломадзе, занявший на континентальном первенстве прошлого года третью строчку, провалил допинг-тест.

"Согласно решению Международной федерации борьбы, Юрий Ломадзе лишен бронзовой медали, которая присуждена следующему за ним по рейтингу спортсмену на этом чемпионате. Так, Даниел Катарага стал призером", - сообщили в национальной профильной федерации.

Катарага выступал в весе до 72 килограммов и в схватке за медаль континентального первенства уступил Ломадзе со счетом 5:16. Чтобы добраться до поединка за награду, Катарага прошел утешительную схватку, где выиграл у Мурата Дага из Турции (3:0).

На том же турнире бронзу выиграл борец греко-римского стиля Дониор Исламов (вес до 63 килограммов). Остальные представители Молдовы остались без наград.

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