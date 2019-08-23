Албот узнал соперника на US Open

Молдавскому спортсмену выпал нелегкий жребий на самом старте заключительного турнира из серии Большого шлема.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот (40 место в рейтинге АТР) в первом круге US Open встретится с шестым сеяным на турнире – представителем Германии Александром Зверевым (6 строчка рейтинга АТР). Это стало известно по итогам прошедшей жеребьевки.

До этого Албот и Зверев ни разу не играли друг с другом.

Поединки открытого чемпионата США по теннису проходят с 19 августа по 8 сентября. На этой неделе определяются спортсмены, которые попадут в основную сетку через квалификацию.

Албот четырежды играл в основной сетке, куда последние годы попадает напрямую с учетом высокого рейтинга.

Как играл Албот на турнирах Большого шлема

Впервые Албот прошел в основную сетку турнира из серии Большого шлема в 2014 году. Тогда он проиграл в первом круге US Open.

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На Ролан Гаррос молдавский спортсмен впервые пробился в основную сетку в 2016 году. В первом круге он проиграл французу Бенуа Паре.

В том же году Албот дошел до второго круга на Уимблдоне.

В 2017-м молдавский теннисист проиграл в первом круге Australian Open и Ролан Гаррос, дошел до второго круга Уимблдона и вышел в третий раунд US Open.

А вот в 2018 году Албот на Ролан Гаррос провел два пятисетовых поединка, проиграв во втором раунде основной сетки бойснийцу Дамиру Джумхуру. А еще в прошлом году молдавский спортсмен дошел до третьего круга Уимблдона.

В 2019-м на Australian Open и Роланд Гаррос Албот проиграл во втором круге, а на Уимблдоне уступил в первом круге.

Кстати, в парном разряде в 2015 году на Роланд Гаррос молдавский спортсмен дошел до четвертьфинала. Следующее столь же успешное достижение в паре на турнирах такого уровня Албот продемонстрировал лишь в 2018 году, когда дошел до полуфинала US Open.

Раду Албот - первый молдавский спортсмен, выигравший турнир АТР, и первый отечественный теннисист, вошедший в топ-50 представителей этого вида спорта на планете.

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