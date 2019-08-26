Молдавский каноист выиграл бронзу чемпионата мира

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Молдавский каноист Олег Тарновский выиграл бронзу чемпионата мира в гребле на байдарках и каноэ, который проходил с 21 по 25 августа в венгерском Сегеде.

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Отечественный спортсмен завершил 500-метровую дистанцию с результатом 1:54.94. Чемпионом мира стал немецкий каноист Себастьян Брендель (1:53.59), а на вторую ступень пьедестала почета поднялся болгарин Ангел Кодинов (1:54.49).

Эта медаль стала единственной в копилке молдавской команды. В общем спринтерском зачете сборная нашей страны разделила 23 строчку с командами Мексики, Украины, Грузии и Дании. В общекомандном зачете Молдова оказалась на 27 месте.

Олег Тарновский входит в список молдавских спортсменов, получающих стипендию Национального олимпийского комитета для подготовки к Олимпиаде-2020.

Олег Тарновский родился 10 апреля 1992 года на Украине, но из-за непонимания с местной федерацией гребли принял решение вместе с братом Сергеем выступать за Молдову. В июне 2016 года завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Москве, а затем выиграл серебро на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Милане. Выступал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где в финале на дистанции 200 метров пришел к финишу четвертым.

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