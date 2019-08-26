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Раду Албот

Албот уступил одну позицию в рейтинге АТР

© AFP 2019 / Minas Panagiotakis
Спорт
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Перед стартом на открытом чемпионате США по теннису молдавский спортсмен взял неделю перерыва, лишь проводя тренировки в Нью-Йорке.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот опустился на одну позицию и теперь занимает 41 строчку в обновленном в понедельник рейтинге АТР. 

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Лучшим результатом в карьере остается 39 место, куда Албот поднялся в начале августа 2019 года.

На этой неделе отечественный спортсмен вступит в борьбу на US Open. В первом круге он встретится с шестым сеяным на турнире – представителем Германии Александром Зверевым (6 строчка рейтинга АТР). Поединок запланирован на 27 августа. Спортсмены выйдут на корт №17 третьим запуском.

До этого Албот и Зверев ни разу не играли друг с другом.

Поединки открытого чемпионата США по теннису проходят с 19 августа по 8 сентября.

Албот в четвертый раз играет в основной сетке US Open, куда последние годы попадает напрямую с учетом высокого рейтинга.

Как играл Албот на турнирах Большого шлема

Впервые Албот прошел в основную сетку турнира из серии Большого шлема в 2014 году. Тогда он проиграл в первом круге US Open.

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На Ролан Гаррос молдавский спортсмен впервые пробился в основную сетку в 2016 году. В первом круге он проиграл французу Бенуа Паре.

В том же году Албот дошел до второго круга на Уимблдоне. 

Флаг Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В 2017-м молдавский теннисист проиграл в первом круге Australian Open и Ролан Гаррос, дошел до второго круга Уимблдона и вышел в третий раунд US Open. 

А вот в 2018 году Албот на Ролан Гаррос провел два пятисетовых поединка, проиграв во втором раунде основной сетки бойснийцу Дамиру Джумхуру. А еще в прошлом году молдавский спортсмен дошел до третьего круга Уимблдона.

В 2019-м на Australian Open и Роланд Гаррос Албот проиграл во втором круге, а на Уимблдоне уступил в первом круге.

Кстати, в парном разряде в 2015 году на Роланд Гаррос молдавский спортсмен дошел до четвертьфинала. Следующее столь же успешное достижение в паре на турнирах такого уровня Албот продемонстрировал лишь в 2018 году, когда дошел до полуфинала US Open.

Раду Албот - первый молдавский спортсмен, выигравший турнир АТР, и первый отечественный теннисист, вошедший в топ-50 представителей этого вида спорта на планете.

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