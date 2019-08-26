22:53 26 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.72
Поиск
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Четвертый день

Приднестровские гребцы взяли золото и серебро чемпионата мира

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Спорт
Получить короткую ссылку
44 0 0

Мировое первенство проводилось в венгерском городе Сегеде, одним из ярких моментов соревнований стал финал гонки байдарок-двоек на 200 метров.

ТИРАСПОЛЬ, 26 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские спортсмены стали призерами Чемпионата мира по гребле на байдарке и каноэ в венгерском городе Сегеде. Они выступали в составе сборной России и завоевали для нее две медали.

Как сообщили в службе по спорту Приднестровья, финал спринтерской гонки на 200 метров байдарок-двоек стал одним из самых захватывающих моментов чемпионата мира.

"Сборная России была представлена экипажем, в состав которого входили два олимпийских чемпиона – Юрий Постригай и воспитанник тираспольской школы гребли Александр Дьяченко, ученик заслуженного тренера Вячеслава Соколенко", - рассказали в ведомстве.

Молдавский каноист Олег Тарновский
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Молдавский каноист выиграл бронзу чемпионата мира

К слову, этот дуэт был сильнейшим в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне, а также на чемпионате мира 2013 года.

Обладателем серебряной награды в байдарке-четверке стал другой приднестровский гребец - Василий Погребан.

Менее успешно сложился нынешний чемпионат мира для Кирилла Шамшурина. В каноэ-двойке с Ильей Первухиным он стал седьмым на километровой дистанции и шестым в одиночной лодке на пятикилометровой дистанции. Тем не менее, олимпийскую квоту в двойке для России он завоевал, что явилось выполнением стратегической задачи.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Молдавские гребцы стали вторыми на Кубке мира
Олимпийская чемпионка рассказала о проблемах молдавского спорта
Приднестровцы привезли золото с международной регаты по гребле
Теги:
каноэ, байдарки, гребля, Чемпионат мира, чемпионат мира, чемпионат мира, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
На полях саммита G7 в Биарицце глава Евросовета Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смогли достичь прогресса по ситуации вокруг Brexit.
Саммит "Группы семи" - фоторепортаж из французского Биаррица
Чудо в казахстанском роддоме
Чудо в казахстанском роддоме
Во сколько обойдется родителям подготовка ребенка к первому классу
Дорогая школа: сколько стоит собрать ребенка в первый класс

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru