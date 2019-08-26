Приднестровские гребцы взяли золото и серебро чемпионата мира

Мировое первенство проводилось в венгерском городе Сегеде, одним из ярких моментов соревнований стал финал гонки байдарок-двоек на 200 метров.

ТИРАСПОЛЬ, 26 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские спортсмены стали призерами Чемпионата мира по гребле на байдарке и каноэ в венгерском городе Сегеде. Они выступали в составе сборной России и завоевали для нее две медали.

Как сообщили в службе по спорту Приднестровья, финал спринтерской гонки на 200 метров байдарок-двоек стал одним из самых захватывающих моментов чемпионата мира.

"Сборная России была представлена экипажем, в состав которого входили два олимпийских чемпиона – Юрий Постригай и воспитанник тираспольской школы гребли Александр Дьяченко, ученик заслуженного тренера Вячеслава Соколенко", - рассказали в ведомстве.

К слову, этот дуэт был сильнейшим в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне, а также на чемпионате мира 2013 года.

Обладателем серебряной награды в байдарке-четверке стал другой приднестровский гребец - Василий Погребан.

Менее успешно сложился нынешний чемпионат мира для Кирилла Шамшурина. В каноэ-двойке с Ильей Первухиным он стал седьмым на километровой дистанции и шестым в одиночной лодке на пятикилометровой дистанции. Тем не менее, олимпийскую квоту в двойке для России он завоевал, что явилось выполнением стратегической задачи.

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