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Молдавский дзюдоист Денис Виеру и тренерский штаб

Дзюдоист Денис Виеру выиграл бронзу предолимпийского чемпионата мира

© Photo: Facebook / Valeriu Duminica
Спорт
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В поединке за третье место наш соотечественник победил монгольского спортсмена.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Молдавский спортсмен Денис Виеру завоевал бронзу на предолимпийском чемпионате мира по дзюдо в весовой категории до 66 килограммов. Соревнования проходят в Токио с 25 августа по 1 сентября.

"Денису Виеру еще раз удалось невозможное - вписал важную страницу в историю дзюдо Молдовы. Флаг нашей страны с гордостью возвысится в стране восходящего солнца – Японии. Браво, Денис Виеру. Вся страна ценит и гордится тобой", - заявили в профильной федерации.

В поединке за третье место наш соотечественник победил монгольского спортсмена Басхуу Йондонперенлей.

В 2019 году Виеру уже поднимался на пьедестал почета. Он победил на этапах Гран-при в Анталье (5 апреля) и Баку (10 мая). Кроме того, отечественный дзюдоист принес стране золото Всемирной летней универсиады, которая прошла с 3 по 14 июля в итальянском Неаполе.

В копилку молдавского спорсмена попала и серебреная медаль этапа Гран-при, который прошел в Загребе 26-28 июля.

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