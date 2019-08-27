12:12 27 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.72
Поиск
Футбольный матч Молдова-Франция

Назван список вызванных в сборную футболистов на игры квалификации Евро

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
Получить короткую ссылку
39 0 0

Трое футболистов из-за травм не оказались в числе вызванных игроков.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Главный тренер сборной Молдовы по футболу Семен Альтман вызвал 24 футболистов на два сентябрьских отборочных матча к чемпионату Европы 2020. 

футбольный матч Молдова-Франция
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сборная Молдовы. Перезагрузка: возродить футбол и начать подъем

Слабые результаты сборной, которой удалось в четырех встречах группы "Н" добиться лишь трех очков, одержав минимальную победу дома над Андоррой (1:0) и разгромно уступив в трех остальных поединках (1:4 с Францией, 0:4 с Турцией и 0:2 с Албанией), стали причиной того, что исполком Молдавской федерации футбола (МФФ) 19 июля принял решение разорвать контракт с Александром Спиридоном. На его пост с 1 августа назначили Альтмана, перед которым поставили задачу  реформировать национальную команду, сформировать боеспособный коллектив, достойный представлять страну. Кроме того, в 2019 футболисты должны завоевать не меньше шести очков в квалификации Евро-2020.

Уже 7 сентября сборная Молдовы на выезде сыграет с Исландией, а 10 сентября в Кишиневе примет Турцию.

Полный список вызванных в команду игроков:

Вратари - Алексей Кошелев ("Фортуна Ситтард", Нидерланды), Думитру Челядник (тираспольский "Шериф"), Николай Чеботарь (сурученский "Сфынтул Георге"). 

Матч Сперанца - Нефтчи
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдавский футбол медленно умирает: падение не остановить?

Защитники - Игорь Армаш ("Волнутарь", Румыния), Дину Граур ("Астра", Румыния), Олег Рябчук ("Пакош де Феррейра", Португалия), Штефан Ефрос (ниспоренская "Сперанца"), Андрей и Валерий Макрицкие (оба тираспольский "Динамо-Авто"), Виктор Мудрак (хынчештский "Петрокуб"), Артем Рогознюк (сурученский "Сфынтул Георге").

Полузащитники - Кэтэлин Карп ("Уфа", Россия), Артур Ионица ("Кальяри", Италия), Раду Гынсарь (самарские "Крылья Советов"), Евгений Кочук ("Сабаил", Азербайджан), Евгений Чеботару ("Академика Клинчень", Румыния), Ясер Цуркан (хынчештский "Петрокуб"), Александр Антонюк и Вячеслав Загаевский (оба оргеевский "Милсами"), Александр Суворов (сурученский "Сфынтул Георге"). 

Виктор Даги
© Sputnik / Miroslav Rotari
Даги: чем продиктована смена тренера в сборной Молдовы по футболу

Нападающие - Виталие Дамашкан ("Фортуна Ситтард", Нидерланды), Владимир Амброс (хынчештский "Петрокуб"), Михаил Гечев и Максим Кожокару (оба тираспольский "Шериф").

Как уточнили в Молдавской федерации футбола, из-за повреждений не вызваны в команду защитники Александр Епуряну и Вячеслав Посмак, а также хавбек Георге Антон.

В резерве остались три игрока - Александру Бежан (хынчештский "Петрокуб"), Иван Урванцев (тираспольский "Динамо-Авто") и Константин Санду (ниспоренская "Сперанца").

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Мыльный футбол: красотки в мини-купальниках, мяч и море пены -видео
Кризис или масштабное кадровое обновление: "Зимбру" покинули 19 футболистов
Даги: у Молдовы сегодня нет футбольных звезд, а болельщики не идут на матчи


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
На полях саммита G7 в Биарицце глава Евросовета Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смогли достичь прогресса по ситуации вокруг Brexit.
Саммит "Группы семи" - фоторепортаж из французского Биаррица
Чудо в казахстанском роддоме
Чудо в казахстанском роддоме
Во сколько обойдется родителям подготовка ребенка к первому классу
Дорогая школа: сколько стоит собрать ребенка в первый класс

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться