Поступили в продажу абонементы на матчи сборной Молдовы по футболу

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Молдавская федерация футбола (МФФ) начала продавать абонементы на три осенних матча национальной команды, который пройдут в рамках квалификации на чемпионат Европы 2020 года.

Речь идет о домашних поединках против Турции (10 сентября), Албании (14 октября) и Исландии (17 ноября).

"МФФ верит в национальную идею, верит в команду страны, которая способна объединить граждан вокруг спорта – на поле и на трибунах. Начиная с 27 августа и до 8 сентября, федерация выпустила в продажу абонементы на игры национальной сборной. Есть три категории абонементов – А, В и С", - говорится в опубликованном в среду сообщении федерации.

В МФФ уточнили, что с 8 сентября отдельно поступят в продажу билеты на домашний поединок против сборной Турции.

Все игры национальной команды будут начинаться в 21.45, а доступ на стадион откроют с 19.45.

Результаты пока не радовали

Слабые результаты сборной Молдовы, которой удалось в четырех встречах группы "Н" набрать лишь три очка, одержав минимальную победу дома над Андоррой (1:0) и разгромно уступив в трех остальных поединках (1:4 с Францией, 0:4 с Турцией и 0:2 с Албанией), стали причиной того, что исполком Молдавской федерации футбола (МФФ) 19 июля принял решение разорвать контракт с Александром Спиридоном.

На его пост с 1 августа назначили Семена Альтмана, перед которым поставили задачу реформировать национальную команду, создать боеспособный коллектив, достойный представлять страну. Кроме того, в осенних матчах футболисты должны завоевать не меньше шести очков в квалификации Евро-2020.

Ранее Альтман вызвал 24 футболистов на два сентябрьских отборочных матча к чемпионату Европы 2020.

Полный список вызванных в команду игроков:

Вратари - Алексей Кошелев ("Фортуна Ситтард", Нидерланды), Думитру Челядник (тираспольский "Шериф"), Николай Чеботарь (сурученский "Сфынтул Георге").

Защитники - Игорь Армаш ("Волнутарь", Румыния), Дину Граур ("Астра", Румыния), Олег Рябчук ("Пакош де Феррейра", Португалия), Штефан Ефрос (ниспоренская "Сперанца"), Андрей и Валерий Макрицкие (оба тираспольский "Динамо-Авто"), Виктор Мудрак (хынчештский "Петрокуб"), Артем Рогознюк (сурученский "Сфынтул Георге").

Полузащитники - Кэтэлин Карп ("Уфа", Россия), Артур Ионица ("Кальяри", Италия), Раду Гынсарь (самарские "Крылья Советов"), Евгений Кочук ("Сабаил", Азербайджан), Евгений Чеботару ("Академика Клинчень", Румыния), Ясер Цуркан (хынчештский "Петрокуб"), Александр Антонюк и Вячеслав Загаевский (оба оргеевский "Милсами"), Александр Суворов (сурученский "Сфынтул Георге").

Нападающие - Виталие Дамашкан ("Фортуна Ситтард", Нидерланды), Владимир Амброс (хынчештский "Петрокуб"), Михаил Гечев и Максим Кожокару (оба тираспольский "Шериф").

Как уточнили в Молдавской федерации футбола, из-за повреждений не вызваны в команду защитники Александр Епуряну и Вячеслав Посмак, а также хавбек Георге Антон.

В резерве остались три игрока - Александру Бежан (хынчештский "Петрокуб"), Иван Урванцев (тираспольский "Динамо-Авто") и Константин Санду (ниспоренская "Сперанца").

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