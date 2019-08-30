Молдавский футболист перешел в украинскую команду

Форвард за свою карьеру сменил немало клубов, а сейчас будет выступать на Украине.

КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Нападающий сборной Молдовы Александр Бойчук подписал контракт с львовскими "Карпатами". Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

"Львы" подписали контракт с 22-летним молдавским нападающим. Форвард сборной Молдовы будет выступать во Львове под 17-м номером", - говорится в сообщении.

Бойчук родился 27 августа 1997 года в Кишиневе. Профессиональную карьеру начал в румынской "Политехнике" из Ясс. Затем играл за сучавскую "Форесту".

В 2017 году Бойчука арендовал оргеевский "Милсами", после форвард перебрался в румынский "Тыргу-Муреш". В начале 2018 года игрок снова сменил прописку и стал выступать за датский "Вайле".

Однако в последние два года Бойчук выступал в Национальной дивизии. Сначала с тираспольским "Шерифом" он выиграл чемпионат Молдовы, а также сыграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а затем перешел в сурученский "Сфынтул Георге", вместе с которым добрался до финала Кубка Молдовы, где команда проиграла "Шерифу" в дополнительное время.

Бойчук играл за юношескую и молодежную сборные, а в 2018 году он впервые примерил футболку национальной команды.

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