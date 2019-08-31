Албот вышел во второй круг US Open в паре

Отечественный спортсмен не собирается покидать корты Нью-Йорка и движется дальше по турнирной сетке.

КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот вышел во второй круг US Open в парном разряде. Вместе с тунисцем Малеком Жазири они обыграли американский дуэт Николас Монро/Теннис Сандгрин.

Поединок продолжался 2 часа 17 минут и завершился трехсетовой победой Албота и Жазири - 7:5, 3:6, 6:3.

В следующем раунде соперниками молдавского и тунисского спортсменом станет французский тандем Жереми Шарди и Фабрис Мартен.

В одиночном разряде Албот завершил борьбу на стадии первого круга. В упорнейшем поединке молдавский теннисист проиграл шестому сеяному представителю Германии Александру Звереву - 1:6, 3:6, 6:3, 6:4, 2:6.

Раду Албот - первый молдавский спортсмен, выигравший турнир АТР, и первый отечественный теннисист, вошедший в топ-40 представителей этого вида спорта на планете.

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