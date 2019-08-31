10:30 31 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.83
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.71
Поиск
Раду Албот

Албот вышел во второй круг US Open в паре

© Sputnik / Yana Zaharova
Спорт
Получить короткую ссылку
36 0 0

Отечественный спортсмен не собирается покидать корты Нью-Йорка и движется дальше по турнирной сетке.

КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот вышел во второй круг US Open в парном разряде. Вместе с тунисцем Малеком Жазири они обыграли американский дуэт Николас Монро/Теннис Сандгрин. 

Раду Албот
© Sputnik / Miroslav Rotari
Албот пробился в полуфинал турнира в Мексике

Поединок продолжался 2 часа 17 минут и завершился трехсетовой победой Албота и Жазири - 7:5, 3:6, 6:3.

В следующем раунде соперниками молдавского и тунисского спортсменом станет французский тандем Жереми Шарди и Фабрис Мартен.

В одиночном разряде Албот завершил борьбу на стадии первого круга. В упорнейшем поединке молдавский теннисист проиграл шестому сеяному представителю Германии Александру Звереву - 1:6, 3:6, 6:3, 6:4, 2:6.

Раду Албот - первый молдавский спортсмен, выигравший турнир АТР, и первый отечественный теннисист, вошедший в топ-40 представителей этого вида спорта на планете.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Мастер-класс от молдавского теннисиста: Раду Албот удивил юных спортсменов
"Посол Республики Молдова": как Раду Албот продвигает имидж страны
Интервью: Албот о матче с Федерером, развитии тенниса и талантах в Молдове


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото недели. 24 - 30 августа
Экипажи МКС сдают экзамены
Перед стартом: экипажи МКС сдают экзамены
Протесты организованы двумя оппозиционными политформированиями - Партией социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) и Нашей партией.
Вечная борьба за власть: как прошли 28 лет независимости в молдавской политике

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться