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Раду Албот

Албот покидает US Open

© AFP 2019 / Minas Panagiotakis
Спорт
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Молдавский спортсмен завершил борьбу как в одиночном разряде, так и в паре.

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот проиграл во втором круге US Open в парном разряде. Вместе с тунисцем Малеком Жазири они уступили французской паре Жереми Шарди/Фабрис Мартен.

Раду Албот
© Sputnik / Miroslav Rotari
Албот пробился в полуфинал турнира в Мексике

Матч длился всего час 19 минут и завершился двухсетовой победой французов - 6:4, 6:2.

В первом раунде Албот и Жазири обыграли американский дуэт Николас Монро/Теннис Сандгрин - 7:5, 3:6, 6:3. 

В одиночном разряде Албот завершил борьбу на стадии первого круга. В упорнейшем поединке молдавский теннисист проиграл шестому сеяному представителю Германии Александру Звереву - 1:6, 3:6, 6:3, 6:4, 2:6.

Раду Албот - первый молдавский спортсмен, выигравший турнир АТР, и первый отечественный теннисист, вошедший в топ-40 представителей этого вида спорта на планете.

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