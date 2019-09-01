Албот покидает US Open

Молдавский спортсмен завершил борьбу как в одиночном разряде, так и в паре.

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот проиграл во втором круге US Open в парном разряде. Вместе с тунисцем Малеком Жазири они уступили французской паре Жереми Шарди/Фабрис Мартен.

Матч длился всего час 19 минут и завершился двухсетовой победой французов - 6:4, 6:2.

В первом раунде Албот и Жазири обыграли американский дуэт Николас Монро/Теннис Сандгрин - 7:5, 3:6, 6:3.

В одиночном разряде Албот завершил борьбу на стадии первого круга. В упорнейшем поединке молдавский теннисист проиграл шестому сеяному представителю Германии Александру Звереву - 1:6, 3:6, 6:3, 6:4, 2:6.

Раду Албот - первый молдавский спортсмен, выигравший турнир АТР, и первый отечественный теннисист, вошедший в топ-40 представителей этого вида спорта на планете.

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