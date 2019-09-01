Гацкан сможет работать тренером, футболист получил лицензию УЕФА

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Молдавский полузащитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан получил тренерскую лицензию категории B. Об этом 35-летний хавбек сообщил на своей странице в соцсети Instagram.
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"Долгожданная лицензия Б УЕФА", - подписал снимок игрок.
Соответствующая лицензия позволяет работать главным тренером в клубах уровня Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги, а также в дублирующих командах российской Премьер-лиги.
Уроженец Кишинева, Александр Гацкан начинал футбольную карьеру в клубе "Униспорт-Авто". После хорошего сезона в Молдове его заметили и пригласили в московский "Спартак". Позже он отправился выступать за казанский "Рубин". А вскоре он оказался в "Ростове", куда попал уже опытным футболистом и на протяжении многих лет являлся капитаном команды и важным игроком основного состава.
Полузащитник представлял ростовчан с 2008 года. В составе желто-синих Гацкан провел 314 матчей, забил 24 гола.
Летом прошлого года руководство клуба и болельщики признали нашего земляка легендой и символом "Ростова".
В июле 2019 года Гацкан подписал контракт с самарскими "Крыльями Советов".
В 2015 году Гацкана признали лучшим футболистом года в Молдове. Осенью 2018-го он завершил карьеру в национальной сборной, сосредоточившись на выступлениях за клуб.
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