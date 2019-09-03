В Приднестровье открылось Училище олимпийского резерва

ТИРАСПОЛЬ, 3 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье появилось Училище олимпийского резерва. В нем созданы необходимые условия для ребят, которые хотят посвятить свою жизнь спорту.

"Дальше все зависит от вас. Занимайтесь спортом, формируйте свой характер. Практика показывает - когда молодой человек добивается успеха в спорте, он добивается успеха и в жизни", - напутствовал на линейке будущих спортсменов лидер Приднестровья Вадим Красносельский, который выступил инициатором создания училища.

Оно создано на базе бывшей средней школы, помещения которой были отремонтированы. Пищеблок и столовая учебного заведения оборудованы современной техникой. Для спортсменов предусмотрено пятиразовое питание. Оснащение медицинского блока еще будет пополняться.

Что касается жилых помещений, то они разделены на блоки для девушек и для юношей. Комнаты уже меблированы. Дальнейшее благоустройство училища будет продолжено с учетом пожеланий коллектива и родителей воспитанников.

В этом году в училище поступило 138 ребят. В программе, помимо школьных дисциплин, – теоретические занятия и практические тренировки по десятку спортивных направлений. По окончании обучения выпускники получат диплом тренера-преподавателя, который позволит им работать в сфере спорта после завершения соревновательной карьеры.

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