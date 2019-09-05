11:12 05 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD17.84
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.71
Поиск
Футбольные мячи

Молдавская бригада арбитров будет судить матч отбора на Евро-2020

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
Получить короткую ссылку
20 0 0

Судьи из Молдовы будут работать в четверг на трех европейских играх, один из них - самого высокого уровня.

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Молдавская бригада арбитров во главе с Думитру Мунтяном будет судить поединок сборных Норвегии и Мальты, который состоится 5 сентября в рамках отбора на чемпионат Европы 2020.

Сборная Молдовы. Перезагрузка: возродить футбол и начать подъем>>>

Поединок пройдет на стадионе "Уллевол" в норвежской столице и начнется в 21.45. 

Виктор Даги
© Sputnik / Miroslav Rotari
Даги: чем продиктована смена тренера в сборной Молдовы по футболу

Помогать Мунтяну на бровках будут Владислав Лифчиу и Андрей Бодян. Четвертый судья – Вячеслав Банарь.

Сборная Норвегии после четырех матчей занимает четвертую позицию в группе "F" (5 очков), а Мальта располагается на промежуточной пятой строчке (3 балла). Лидирует Испания (12 баллов), а следом идут команды Швеции и Румынии (по 7 очков). Замыкает турнирную таблицу сборная Фарерских островов (0 баллов).

В отборе на молодежный Евро матч Андорра – Австрия также обслужат молдавские судьи. Главный арбитр этой встречи – Александру Тян, судьи на линии – Василе Ермишкин и Денис Борисов, четвертый арбитр – Габриел Тумичка.

А вот Серджиу Лисник будет делегатом УЕФА на матче Эстония – Болгария. Все эти игры пройдут 5 сентября.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Мыльный футбол: красотки в мини-купальниках, мяч и море пены -видео
Молдавский футбол медленно умирает: падение не остановить?
Поступили в продажу абонементы на матчи сборной Молдовы по футболу


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Битва за сборы, привесы и надои: политики в поле и на ферме
Обмануть могут каждого: как распознать фальшивые банкноты – видео
Обмануть могут каждого: как распознать фальшивые леи, доллары и евро – видео
Сколько здоровых лет отпущено европейцам
Рейтинг стран ЕС: кому "светит" хорошее здоровье до пенсии

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться