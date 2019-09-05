Молдавская бригада арбитров будет судить матч отбора на Евро-2020

Судьи из Молдовы будут работать в четверг на трех европейских играх, один из них - самого высокого уровня.

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Молдавская бригада арбитров во главе с Думитру Мунтяном будет судить поединок сборных Норвегии и Мальты, который состоится 5 сентября в рамках отбора на чемпионат Европы 2020.

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Поединок пройдет на стадионе "Уллевол" в норвежской столице и начнется в 21.45.

Помогать Мунтяну на бровках будут Владислав Лифчиу и Андрей Бодян. Четвертый судья – Вячеслав Банарь.

Сборная Норвегии после четырех матчей занимает четвертую позицию в группе "F" (5 очков), а Мальта располагается на промежуточной пятой строчке (3 балла). Лидирует Испания (12 баллов), а следом идут команды Швеции и Румынии (по 7 очков). Замыкает турнирную таблицу сборная Фарерских островов (0 баллов).

В отборе на молодежный Евро матч Андорра – Австрия также обслужат молдавские судьи. Главный арбитр этой встречи – Александру Тян, судьи на линии – Василе Ермишкин и Денис Борисов, четвертый арбитр – Габриел Тумичка.

А вот Серджиу Лисник будет делегатом УЕФА на матче Эстония – Болгария. Все эти игры пройдут 5 сентября.

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