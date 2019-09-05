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Игрок ЦСКА и сборной Исландии Арнор Сигурдссон

В сборной Исландии - значительная потеря перед матчем с Молдовой

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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В середине августа футболист получил повреждение, но прибыл в расположение сборной Исландии, однако попытка начать тренировки оказалась неудачной.

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Полузащитник московского "ЦСКА" Арнор Сигурдссон из-за повреждения не сможет помочь команде Исландии в играх квалификации на чемпионат Европы 2020 года со сборными Молдовы и Албании. Об этом пишет исландская пресса. 

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В середине августа футболист получил повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава во поединке РПЛ против ФК "Сочи". Несмотря на это 20-летний футболист на этой неделе прибыл в расположение сборной Исландии, но попытка начать тренировки оказалась неудачной. Сигурдссон вернулся в московский клуб.

Уже 7 сентября сборная Молдовы на выезде сыграет с Исландией, а 10 сентября в Кишиневе примет Турцию.

Главный тренер сборной Молдовы по футболу Семен Альтман вызвал 24 футболистов на два сентябрьских отборочных матча к чемпионату Европы 2020. Правда, 2 сентября наставнику пришлось внести коррективы в этот список, которые связаны с травмой форварда голландской "Фортуны Ситтард" Виталия Дамашкана. Вместо него в команду вызван нападающий сурученского "Сфынтул Георге" Вадим Чемыртан.

Полный список вызванных в команду игроков:

Вратари - Алексей Кошелев ("Фортуна Ситтард", Нидерланды), Думитру Челядник (тираспольский "Шериф"), Николай Чеботарь (сурученский "Сфынтул Георге"). 

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Защитники - Игорь Армаш ("Волнутарь", Румыния), Дину Граур ("Астра", Румыния), Олег Рябчук ("Пакош де Феррейра", Португалия), Штефан Ефрос (ниспоренская "Сперанца"), Андрей и Валерий Макрицкие (оба тираспольский "Динамо-Авто"), Виктор Мудрак (хынчештский "Петрокуб"), Артем Рогознюк (сурученский "Сфынтул Георге").

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Полузащитники - Кэтэлин Карп ("Уфа", Россия), Артур Ионица ("Кальяри", Италия), Раду Гынсарь (самарские "Крылья Советов"), Евгений Кочук ("Сабаил", Азербайджан), Евгений Чеботару ("Академика Клинчень", Румыния), Ясер Цуркан (хынчештский "Петрокуб"), Александр Антонюк и Вячеслав Загаевский (оба оргеевский "Милсами"), Александр Суворов (сурученский "Сфынтул Георге"). 

Нападающие - Вадим Чемыртан (сурученский "Сфынтул Георге"), Владимир Амброс (хынчештский "Петрокуб"), Михаил Гечев и Максим Кожокару (оба тираспольский "Шериф").

Как уточнили в Молдавской федерации футбола, из-за повреждений не вызваны в команду защитники Александр Епуряну и Вячеслав Посмак, а также хавбек Георге Антон.

В резерве остались три игрока - Александру Бежан (хынчештский "Петрокуб"), Иван Урванцев (тираспольский "Динамо-Авто") и Константин Санду (ниспоренская "Сперанца").

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Теги:
футбол, Исландия, Молдова


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