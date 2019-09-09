Кошелев: Турции можем противопоставить слаженные командные действия

Вратарь молдавской команды назвал сильные стороны будущего соперника и рассказал, какие действия может предпринять национальная команда, чтобы его остановить.

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Сборная Молдовы может противопоставить Турции слаженные командные действия, заявил в понедельник на предматчевой пресс-конференции вратарь национальной команды Алексей Кошелев.

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Поединок отборочного раунда к чемпионату Европы между сборными Молдовы и Турции пройдет 10 сентября на кишиневском стадионе "Зимбру". Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

"Все, что мы можем противопоставить – слаженные командные действия, агрессивность, как в обороне, так и в атаке, и желание добиться максимально возможного результата", - заявил журналистам футболист.

При этом, голкипер отметил, что и у соперника очень слаженный коллектив, состоящий из опытных игроков обороны и скоростных футболистов атаки.

"Это команда, которая играет на высоком уровне. Мы в этом убедились, когда проводили выездной матч (сборная Молдовы проиграла 0-4 - ред.). Выделять кого-то, думаю, будет не совсем корректно. В первую очередь, это команда, которая может предложить нам очень скоростной и техничный футбол. Будет очень интересная игра", - заявил Кошелев.

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В предыдущей официальной сентябрьской встрече сборная Молдовы на выезде крупно проиграла Исландии - 0:3.

"Естественно, последний матч невозможно занести в актив, так как три пропущенных мяча не могут оставить положительное впечатление. Оценивать свои действия можно только по результату игры. Если были три гола, значит, я могу выступать гораздо лучше… Но сейчас мы будем стараться противопоставить максимум сопернику, чтобы добиться максимального результата", - заключил футболист.

После пяти встреч в группе "Н" молдавская команда располагается на пятой позиции, одержав всего одну победу над сборной Андорры (3 балла). Три команды набрали по 12 баллов – Франция, Турция и Исландия, 6 очков в активе албанцев, а замыкает турнирную таблицу сборная Андорры (0 баллов).

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